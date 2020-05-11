Проблема парковок в Кишиневе: сделаны первые шаги для изменения ситуации

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева представила концепцию развития и управления городской системой парковок.
"Документ отражает видение муниципалитета на управление системой парковок в условиях дальнейшего развития устойчивой городской мобильности", - уточняется в сообщении столичной администрации.
В примэрии отметили, что из-за отсутствия четких механизмов регулирования, парковка автомобилей в столице осуществляется хаотично и ее невозможно контролировать.
Проект включает планы на 2020-2040 годы по развитию инфраструктуры и внедрению системы Park & Ride. Подобный механизм позволит оставить свою машину на охраняемой парковке, чтобы перемещаться по городу на общественном транспорте.
Рекомендации к документу, который сейчас выставлен на обсуждение, можно отправить до 15 июня 2020 года на адреса электронной почты: primaria@pmc.md, chironda.victor@gmail.com.
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