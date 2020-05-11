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Авто на парковке

Проблема парковок в Кишиневе: сделаны первые шаги для изменения ситуации

© CC0 / Pixabay / manfredrichter
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200511/30210673/primaria-predstavila-proekt-kontseptsii-razvitiya-parkovochnoy-sistemy-chisinau.html

Из-за отсутствия эффективного управления системой парковок в столице существует ряд проблем. Решить их власти намерены постепенно. Для этого утвердят меры на долгосрочный период.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева представила концепцию развития и управления городской системой парковок.

"Документ отражает видение муниципалитета на управление системой парковок в условиях дальнейшего развития устойчивой городской мобильности", - уточняется в сообщении столичной администрации.

В примэрии отметили, что из-за отсутствия четких механизмов регулирования, парковка автомобилей в столице осуществляется хаотично и ее невозможно контролировать.

Автомобили, припаркованные на проезжей части улицы митрополита Бэнулеску-Бодони
© Sputnik / Анна Руссу
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В частности, автомобили паркуют в неположенных местах (на тротуарах и газонах), затруднен доступ машин скорой помощи и пожарных в чрезвычайных ситуациях, осложнено движение общественного транспорта, пешие и велосипедные прогулки. Кроме того, из-за нерегламентированных парковок возникают пробки.

Проект включает планы на 2020-2040 годы по развитию инфраструктуры и внедрению системы Park & Ride. Подобный механизм позволит оставить свою машину на охраняемой парковке, чтобы перемещаться по городу на общественном транспорте.

Рекомендации к документу, который сейчас выставлен на обсуждение, можно отправить до 15 июня 2020 года на адреса электронной почты: primaria@pmc.md, chironda.victor@gmail.com.

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