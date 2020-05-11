В больнице "Святой Троицы" в Кишиневе закрыли шесть отделений из-за COVID-19

В шести отделениях столичного медучреждения выявили инфицированных коронавирусом нового типа как среди пациентов, так и среди персонала – теперь там принимают срочные меры, а посещение больницы запрещено даже родственникам пациентов.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. За прошедшую неделю в муниципальной клинической больнице "Святой Троицы" в Кишиневе коронавирус нового типа подтвердился у пятерых медработников и у 32 пациентов. Об этом заявила глава Управления соцобеспечения и здравоохранения Татьяна Бучарски на заседании городских служб в понедельник.

Это медучреждение не входит в список больниц, где лечат инфицированных COVID-19. Здесь оказывают многопрофильную помощь пациентам с другими заболеваниями.

По словам чиновницы, всего за прошедшую неделю в больнице "Святой Троицы" взяли почти шесть десятков анализов на COVID-19, из которых 48 у пациентов и 11 у медработников.

"Положительный результат - у пятерых медработников и у 32 больных. Всех пациентов, у которых подтвердился коронавирус, перевели в профильные больницы, где лечат COVID-19", - отметила Бучарски.

Случаи COVID-19 выявили в отделениях нефрологии, кардиореабилитации, гепатологии, оториноларингологии, неврологии, септической хирургии.

"Они приостановили работу. Приняты срочные антиэпидемиологические меры по дезинфекции. Все выявленные случаи изучаются. В больнице установлен ограничительный режим для передвижения пациентов и персонала. Состояние здоровья работников и пациентов контролируется ежедневно. Визиты родственников приостановлены", - сказала Бучарски.

Как отметила чиновница, медперсонал обеспечен защитными средствами – масками, респираторами, халатами, костюмами высокой степени защиты. "Медучреждение обеспечено необходимым запасом лекарств, моющих средств, жидкого мыла, салфеток, антисептика для рук", - подчеркнула Бучарски, добавив, что персонал больницы повторно проинструктировали о мерах предосторожности и профилактики.

Ситуация в других муниципальных больницах:

в муниципальную инфекционную больницу за 1-8 мая госпитализированы для лечения 32 пациента, у которых подтвердился COVID-19. Речь идет о 7 взрослых и 25 детях. За этот же период выписаны 54 пациента;

в роддоме №2 находятся 16 пациенток, из которых у 10 подозрение на COVID-19, а у 6 вирус подтвердился;

в больнице "Святого Архангела Михаила" на сегодняшний день 195 пациентов, у которых подтвердился коронавирус. У одного человека состояние крайне тяжелое, у 27 – тяжелое, у 90 – средней степени тяжести;

в муниципальную клиническую больницу №1 госпитализированы всего 34 пациента с подтвержденным COVID-19, из них у 14 состояние здоровья оценивается как среднее, а у остальных вирус протекает в легкой форме;

в муниципальной детской больнице имени В. Игнатенко находится 4 пациента. Их состояние здоровья среднее;

в центр Constructor по состоянию на 10 мая помещены для лечения 58 пациентов, у которых подтвердился коронавирус, протекающий в легкой форме. Речь идет о гражданах, у которых нет возможности самоизолироваться дома;

в муниципальной клинической больнице №4 находятся 7 пациентов с COVID-19. Их состояние удовлетворительное.

В республике до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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