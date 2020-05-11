Как выросли цены в Молдове за месяц — опубликованы официальные цифры

Сильнее всего поднялись цены на продовольствие: Национальное бюро статистики обнародовало данные об инфляции в апреле.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Национальное бюро статистики (НБС) сообщает, что в апреле 2020-го годовая инфляция (в пересчете на 12 месяцев) составила 5,25 процента, в том числе на продовольственные товары - 9,96 процента, непродовольственные товары - 1,48 процента, услуги - 3,51 процента.

Прирост индекса потребительских цен в апреле 2020 года по сравнению с мартом 2020 года составил 0,17 процента. По сообщению НБС, увеличение средних потребительских цен было обусловлено ростом цен на продукты питания на 1,17 процента.

В апреле 2020 года по сравнению с мартом 2020 года наблюдалось повышение цен на следующие продукты питания: картофель - на 7,9%, свежие овощи - на 4,4% (особенно: сушеный лук - на 20,9%, капуста - 13,1%, свекла - 9,3%, чеснок - 8,8%, сладкий перец - 6,0%, морковь - 4,8%, ягоды - 2,2%, помидоры - 1,6%), свежие фрукты - 3,1% (в том числе цитрусовые - 11,0%, крупа - 2,1%, куриные яйца - на 1,8%, рис - на 1,6%, макароны - на 1,3%, баранина, свинина и кроличье мясо - на 1,5%, 1,0% и соответственно 0,8%, кукурузная и пшеничная мука - на 1,2% и 1,0% соответственно, сахарная пудра, шоколад и шоколадные конфеты - по 0,7% каждая, копчености - на 0,5%, колбаса вареная - на 0,4%, мясо птицы и сыр из коровьего молока - по 0,3%.

В то же время цены на свежие огурцы упали на 9,4%, на баклажаны и тыкву - на 8,7% и 8,1% соответственно, на грибы - на 3,6%.

Официальная статистика зарегистрировала понижение цен на ряд непродовольственных товаров, в том числе на топливо - на 7,8%, сжиженный газ в баллонах - на 4 9% и легковых автомобилей - на 2,5%. Произошло некоторое снижение цен на холодильники и морозильники, стиральные машины, плиты, пылесосы, телефоны, телевизоры, лекарства - до 0,9%.

Вместе с тем, цены на большинство товаров остались на уровне предыдущего месяца. Произошло некоторое повышение цен на обувь - на 0,2% (особенно на летние сандалии для детей, мужчин и женщин - на 3,8%, 1,4% и 1,2% соответственно), одежду , оборудование для обработки информации, моющие средства, санитарно-гигиенические товары, медицинские приборы, строительные материалы для косметического ремонта квартир, мелкие инструменты и аксессуары, - на 0,3%, сигареты - на 0,7%.

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Тарифы на услуги, оказанные населению в апреле 2020 года, остались на уровне марта 2020 года. Статистика зарегистрировала рост цен только на услуги такси - на 2,5% и на услуги по ремонту квартир - на 0,3%.

Кроме того, за отчетный период произошло снижение цен на ритуальные услуги и оплату аренды квартир - на 0,8% и 0,3% соответственно.

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