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Пенсионеры

Нацкасса соцстрахования сообщила, когда начнет работу в обычном режиме

© Sputnik
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1050)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200511/30213369/natskassa-sotsstrakhovaniya-soobschila-kogda-nachnet-rabotu-v-obychnom-rezhime.html

После введения чрезвычайного положения в Молдове из-за пандемии коронавируса, Национальная касса социального страхования (НКСС) работает в особом режиме и по специальному графику.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. НКСС сообщила, что с 18 мая все территориальные подразделения ведомства возобновят работу в обычном режиме, если в Молдове не будет продлено чрезвычайное положение. На текущей неделе, в рабочие дни с 8.00 до 14.00 до 15 мая в учреждениях будут обслуживаться только получатели пенсий, социальных пособий и пособий на погребение. Такие меры были приняты для предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
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Кроме того, в указанный период не будут обслуживаться заявители и получатели пособий в районе Штефан-Водэ из-за карантина, действующего в этой местности. Прием граждан начнется после снятия ограничений.

В офисы учреждения будут допускаться только те посетители, которые носят защитные маски и перчатки и соблюдают социальную дистанцию. 

В зависимости от развития эпидемиологической ситуации, НКСС дополнительно проинформирует о графике работы после 15 мая.

В республике до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1050)

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