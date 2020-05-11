Летал ли над Бендерской крепостью на ядре легендарный Мюнхгаузен

300 лет назад 11 мая родился знаменитый во всем мире барон фон Мюнхгаузен. Как его история связана с Бендерской крепостью, рассказали ее старожилы.

ТИРАСПОЛЬ, 11 мая – Sputnik. Удивительные истории приключений Мюнхгаузена, связанные с Бендерской крепостью и жизнью барона после попытки ее осады, корреспонденту Sputnik рассказала сотрудница туркомплекса, включающего знаменитую фортицию. Летал ли на самом деле барон Мюнхгаузен над Бендерской крепостью на ядре или нет, доподлинно неизвестно, но то, что он оставил свой след в ее истории, очевидный факт.

Сказочных размеров ядро

Бендерская крепость – единственная фортификация, в осаде которой известный во всем мире барон Мюнхгаузен, согласно его биографии, принимал участие в составе русской армии.

Как рассказала экскурсовод, именно после неудачного похода русской армии по захвату крепости великий выдумщик и романтик, очевидно, решив компенсировать огорчение, придумал свою знаменитую байку о полете на пушечном ядре. К слову, оно теперь стало одной из достопримечательностей Бендерской крепости, будучи надежно и фундаментально установленной на постаменте, оберегая подступы к ней. Впрочем, ядро столь же сказочно огромное, сколь и фантазия барона Мюнхгаузена.

На подступах к Бендерской крепости

Начнем все сначала. В 1738 году случилась первая безуспешная попытка российской армии захватить Бендерскую крепость. В этом походе и участвовал молодой 18-летний капитан Мюнхгаузен.

"Поход оказался неудачным. Русские встали на левом берегу Днестра, их было примерно 55 тысяч человек, а на правом берегу, на высоте в укрепленной крепости, собралась 60-тысячная турецкая армия. В итоге русские не смогли перебраться через реку. И вынуждены были отступить после эпидемии чумы", — рассказала гид.

Барон и самогонка

Всего Мюнхгаузен участвовал в двух походах на турков, и лишь одну крепостную фортификацию, согласно его биографии, он пытался осадить. И это была Бендерская крепость.

В его воинском прошлом есть еще один значимый исторический факт. В составе почетного караула барон встречал в Риге будущую императрицу Екатерину Великую. Но когда умерла его мать, и перед ним встала необходимость решать вопросы с наследством, он вынужденно отправился в родной город Боденвердер. И больше уже в Россию не возвращался.

Говорят, что после службы в России, барон привез в Германию первый самогонный аппарат.

Мюнхгаузен и Распе

Известно, что автор знаменитых приключений барона Мюнхгаузена – Распе. Однако сам барон уверял, что прозаик лишь позаимствовал его рассказы, услышав в разговоре, и издал книгу на их основе.

"Барон рассказывал эти истории, когда уже вышел в отставку. Распе их подслушал, записал и опубликовал без ведома Мюнхгаузена. И барон неожиданно для себя прославился сначала на всю Германию, потом уже на Западную Европу", — отметила экскурсовод.

Мюнхгаузен даже пытался судиться с Распе. Но ничего доказать не смог, а именно, что это о нем написано в книге. Суд ни к чему не привел.

Судебные распри

В жизни этого удивительного фантазера и рассказчика судебная тяжба с автором его приключений стала не единственной. Однако другая судебная волокита довела его до банкротства и изрядно подпортила ему здоровье.

На старости лет неутомимый барон решил жениться на молодой 15-летней девушке, а потом пытался с ней развестись. Бракоразводный процесс довел его до полного финансового краха, так как он все потратил на судебные распри. В суде он пытался доказать, что ребенок, которого родила его молодая супруга, не от него.

В память о Мюнхгаузене

Умер барон в возрасте 75 лет практически нищим человеком. Похоронен в родном городе Боденвердер в обмундировании русского офицера. Здесь теперь открыт Дом-музей барона Мюнхгаузена. Поскольку городок небольшой, то он практически живет за счет туристов, приезжающих для того, чтобы увидеть место, в котором появился на свет великий остроумный философ-сказочник.