Как дубоссарские школьники облегчают участь медиков в COVID-центрах

С помощью современных технологий ученики школы №2 внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 11 мая – Sputnik. Дубоссарские школьники на 3D-принтере изготовили фиксаторы для медицинских масок. Эти приспособления упрощают их ношение для медицинских работников, которые сейчас трудятся в карантинных COVID-центрах.

Как рассказали в дубоссарской администрации, за помощью к педагогам и школьникам обратился заведующий инфекционным отделением Дубоссарского инфекционного госпиталя Игорь Писаренко. Зная, что школьники давно и успешно освоили работу на 3D-принтере, он попросил попробовать распечатать специальные фиксаторы для медицинских масок, так как из-за длительного ношения масок врачи и медсестры испытывают дискомфорт.

Сама идея печати на 3D-принтере пластиковых фиксаторов принадлежит школьнику из Канады. Подросток разработал специальное устройство, позволяющее убрать давление на уши при ношении медицинской маски.

Изделия изготавливаются из обычного пластика и представляют собой полоску с выступами, которая располагается на затылке. Таким образом, медицинская маска держится не на ушах, а на зарубках полоски.

"Дубоссарские школьники и педагоги попробовали повторить опыт юного изобретателя, и у них получилось", - отметили в администрации.

Фиксаторы для масок уже передали медицинским работникам. По отзывам сотрудников госпиталя, с новым приспособлением работать гораздо удобнее.

А еще ребята изготовили для дубоссарских медработников символичные медали "За борьбу с коронавирусом". Макет медали разработал Егор Штирбу, ученик 8а класса, воспитанник кружка "3D-моделирование и печать".

Вместе с фиксаторами для медицинских масок были переданы сотрудникам Дубоссарского инфекционного госпиталя и эти медали как символ благодарности за борьбу с коронавирусной инфекцией.

В школе №2 уже третий год работает кружок "3D-моделирование и печать" под руководством учителя информатики и ИКТ Галины Нагорной. Ребята учатся моделировать в программе OpenScad, а затем разработанные модели распечатывают на 3D-принтере, предоставленном школе организацией "Синергия развития".

Кружковцы принимают активное участие в городских и республиканских выставках "Техно-интеллект Приднестровья" и занимают призовые места.

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