Парламентские "рекорды": куда может завести "политический туризм"

В настоящее время почти полтора десятка депутатов покинули фракции партий, в составе которых после выборов они прошли в парламент, что составляет более 10% состава законодательного органа. Такие данные привел президент страны.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. "Политический туризм" в период майских праздников – сразу несколько депутатов покинули фракцию Демпартии. Мигрировали депутаты по-разному - одни в группу Pro Moldova, которую сформировал экс-демократ Андриан Канду, другие - во фракцию партии "Шор", а некоторые из отколовшихся депутатов пока не определились, к каким силам в законодательном органе присоединяться. Между тем ряды парламентского большинства ПСРМ и ДПМ редеют. Что ждет законодательный орган, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

Президент предупреждает

Глава республики Игорь Додон отметил, что Молдове нужен не кризис, а политическая стабильность.

"Однако мы констатируем возврат некоторых политических сил и личностей к порочной практике "политического туризма". В настоящее время примерно 13-14 депутатов покинули фракции партий, в составе которых они прошли в парламент, что составляет более 10% состава законодательного органа", - отметил Додон.

По мнению главы государства, такие методы ранее применял бежавший из Молдовы летом 2019 года экс-лидер молдавских демократов Владимир Плахотнюк, "которому удалось разрушить три парламентские фракции".

"А сегодня представители правых политических сил приветствуют этих перебежчиков и даже надеются, что их число увеличится. В таком случае я обращаюсь к этим политическим лидерам: чем же вы лучше Плахотнюка? Если они хотят политического кризиса, пусть отвечают за его последствия, а мы преодолеем и этот вызов и не позволим дестабилизировать страну", - отметил Додон.

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Как заявлял ранее президент, если исход из Демпартии продолжится, то стране, вероятнее всего, не миновать досрочных парламентских выборов.

Кто больше потеряет от миграции депутатов

Из-за миграции депутатов проиграют и Демпартия, и группа Pro Moldova. Такого мнения придерживается политолог Ян Лисневский.

"Результат баталий между ДПМ и парламентской группой Pro Moldova прост: обе силы не войдут в следующий парламент. Мы видим, что сегодня у них есть определенный процент (сторонников), но они не смогут мобилизоваться в избирательной кампании, плюс электорат рассредоточен не на две, а на три части, потому что есть другая категория избирателей ДПМ - разочарованные", - заявил аналитик в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

По его мнению, Демпартия и Pro Moldova придерживаются ошибочной стратегии, "потому что об этой политической миграции говорится много, но люди не видят этих движений. Граждане ждут смены политического класса, смены подхода, менталитета, а не переходов из одной партии в другую".

Досрочные выборы, впрочем, будут серьезным испытанием и для PAS Майи Санду и DA Андрея Нэстасе. "Мы видим довольно большой процент граждан, которые не определились, за кого они будут голосовать на следующих парламентских выборах. И речь идет об электорате правых сил. Правые потеряют больше. Сегодня у ПСРМ нет конкурентов в этом смысле. На левом фланге есть "Наша партия", партия "Шор", которые пытаются конкурировать с социалистами, но у этих политсил нет территориальных структур, поэтому баталий на левом фланге нет. В большинстве своем все "сражения" развернулись у правых", - отметил Лисневский.

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Политический туризм, как вид спорта

Миграция депутатов из одной фракции в другую на протяжении своего парламентского мандата стала привычной или даже превратилась в своеобразный вид спорта. Речь идет о "политическом туризме" не только за последние месяцы, но и за несколько прошедших лет. Доктор в области международного права Николай Осмокеску в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил, что категорически против этого феномена.

"Эти передвижения показывают, что люди, которые попадают в парламент, не приходят для того, чтобы сделать что-то в интересах народа, а действуют в своих личных интересах", - считает собеседник.

По мнению эксперта, чтобы остановить "политический туризм", необходимо запретить его законодательно.

"Граждане страны должны выбирать в парламент людей, которые заслуживают быть там. Плюс ко всему необходимо изменить законодательство так, чтобы эти переходы из одной фракции в другую не позволялись в течение одного мандата. Вышел из фракции - стал независимым депутатом. А наше законодательство позволяет через какое-то время переходить в другую фракцию", - отметил Осмокеску.

Парламентские "рекорды"

В молдавском парламенте "политический туризм" был всегда, но самые масштабные подобные явления зафиксировали в законодательном органе созыва 2014 года. В 2014-2019-м годах свыше трети депутатов сменили свою принадлежность к той или иной фракции. В результате этой миграции самые большие потери понесла фракция Либерально-демократической партии Молдовы - к концу мандата у них осталось всего 5 из 23 прошедших по спискам политформирования в парламент депутатов.

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Партия коммунистов за тот же период потеряла 2/3 - из 21 депутата у них осталось 7. А вот Демпартия в результате всех этих изменений лишь выиграла. Им удалось удвоить число мандатов. По итогам выборов 2014 года у ДПМ было 19 кресел в парламенте, а к концу мандата - 39.

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