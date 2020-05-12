За последние сутки в Молдову прибыло более тысячи человек

В Молдову продолжают возвращаться наши соотечественники. Некоторые из них прилетают домой чартерными рейсами.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекли 2 тысячи 380 человек, из них тысяча 403 въехали в страну, сообщили во вторник в пресс-службе Пограничной полиции Молдовы.

Наибольшее количество людей прибыло через молдавско-румынский участок границы, всего 993 человека.

Еще 399 пересекли молдавско-украинские КПП, 11 прибыли чартерными рейсами.

Также за последние сутки зарегистрированы нарушения пограничного режима, попытки пересечения границы с фальшивыми документами, а 29 человек пренебрегли правилами специального режима на границе в период действия чрезвычайного положения.

Все пересекающие КПП граждане проходят через процедуру измерения температуры. Все прибывшие за сутки заполнили эпидемиологические листки.

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В республике до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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