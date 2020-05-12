День медсестры и акушерки: официальные лица Молдовы передают поздравления

Премьер-министр Молдовы, председатель парламента и представители Всемирной организации здравоохранения - все они поздравили медсестер с профессиональным праздником.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. В этот день представители властей Молдовы передают свои поздравления этим работникам медсектора.

В праздник особую роль медсестер и акушерок отметил премьер-министр Ион Кику.

По его словам, с этими медработниками сталкивается каждый человек в самый первый день жизни, именно медсестры излучают заботу и любовь к людям.

"Вы дарите тепло и надежду людям, не ожидая ничего взамен. Вы выполняете свою работу с достоинством и скромностью", - отметил глава кабмина.

Кику подчеркнул, что в нелегкие времена, которые весь мир переживает сейчас, именно медсестры являются примером для всех.

Премьер добавил, что решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2020 год объявлен Международным годом медсестры и акушерки.

Слова благодарности и поздравления передала и председатель парламента Зинаида Гречаная.

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"Без вас работа любой медицинской команды по уходу за пациентами была бы невозможна. Благодарим вас за самоотверженность и профессионализм и особенно за то, что даже в эти трудные моменты вы остаетесь верными клятве, находясь на передовой борьбы с пандемией. Ваша деятельность, полная риска для здоровья, действительно героическая," - заявила Гречаная.

Она подчеркнула, что в парламенте продолжат поддерживать все меры, направленные на помощь медработникам.

Присоеденился к поздравлениям и глава Кишинева Ион Чебан.

"Вы всегда рядом с врачами, вместе вы спасаете жизнь людям. Будь то в машине скорой помощи, приемном зале или операционной", - заявил Чебан.

По данным ВОЗ, в мире действуют порядка 22 миллионов медсестер и два миллиона акушерок. Это половина сотрудников всей мировой системы здравоохранения. И даже этого количества недостаточно, система здравоохранения нуждается еще примерно в 9 миллионах медсестер и акушерок, чтобы восполнить нехватку к 2030 году.

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"Сейчас самое время признать бесценный вклад медсестер и акушерок в защиту здоровья людей. Их мнение - мнение лидеров для достижения здоровья общества. Давайте еще раз поблагодарим всех этих медработников в Молдове за их профессионализм в борьбе с пандемией", - говорится в официальном сообщении представительства ВОЗ в республике.

Медицинские сестры - это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными, это обязательные помощники докторов.

Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853—1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия.

Хотя фактически празднику уже более ста пятидесяти лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая.

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