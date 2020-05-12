Air Moldova продлила ограничение на полеты: в чем причина

Возобновление полетов станет возможным после получения разрешения, а также после снятия ограничений каждой страной в отдельности, пояснили в авиакомпании.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Авиакомпания Air Moldova сообщила о том, что ограничения на авиаперелеты будут действовать до по меньшей мере до 25 мая.

Как отметил перевозчик, это связано с продлением ограничений, введенных каждой страной в отдельности.

Возобновление всех полетов станет возможным лишь после получения на это разрешения, а также после снятия ограничений каждой страной в отдельности.

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"Air Moldova приостанавливает выполнение всех рейсов на период 15-25 мая 2020",- говорится в официальном сообщении.

Пассажирам, которые приобрели авиабилеты на этот период, предложили несколько вариантов решения ситуации.

Одна из возможностей - бесплатно изменить дату вылета до 28 марта 2021.

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Также можно воспользоваться ваучером в размере стоимости авиабилета или же просто запросить возврат денег в соответствии с правилами тарифа. При этом, уточнить правила тарифа можно по месту приобретения авиабилета.

Air Moldova заверила, что делает все возможное для того, чтобы уменьшить дискомфорт и сожалеет о необходимости продления ограничений.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что власти республики готовы после 15 мая принять решение о снятии ограничений на авиаперелеты, но только со странами, где тоже были отменены эти запреты.

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