Количество излечившихся от коронавируса в Молдове превысило две тысячи

В министерстве здравоохранения представили обновленные данные по ситуации с коронавирусом в Молдове.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Количество излечившихся от коронавируса нового типа в Молдове превысило две тысячи. Соответствующие данные представили во вторник в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что за сутки выписаны еще 89 пациентов, госпитализированных ранее с диагнозом COVID-19. Так, общее число выздоровевших теперь составляет две тысячи 69 человек.

За последние 24 часа в центр COVID-19 госпитализированы 103 пациента с подозрением на COVID-19.

Всего в республике подтверждены 4 тысячи 995 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 610 - в Приднестровье.

Состояние здоровья инфицированных: 238 - в тяжелом состоянии (из них 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 490 - средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день подтверждены тысяча 197 случаев заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения, в том числе: 285 врачей, 438 медсестер, 64 фельдшера, 1 парамедик, 19 фармацевтов, 390 сотрудников вспомогательного персонала.

Кроме того, зафиксировали еще три смерти пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Речь идет о 64-летней женщине из Единецкого района. Ее госпитализировали 24 апреля. Еще одна погибшая - 80-летняя жительница Кишинева. Также скончался 60-летний житель Оргеева, которого поместили в больницу 26 апреля. У всех пациентов были несколько хронических заболеваний.

Таким образом, в Молдове зарегистрировано 179 летальных исходов пациентов с COVID-19.

В республике до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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