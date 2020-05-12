Количество излечившихся от коронавируса в Молдове превысило две тысячи

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Количество излечившихся от коронавируса нового типа в Молдове превысило две тысячи. Соответствующие данные представили во вторник в Минздраве.
За последние 24 часа в центр COVID-19 госпитализированы 103 пациента с подозрением на COVID-19.
Всего в республике подтверждены 4 тысячи 995 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 610 - в Приднестровье.
Состояние здоровья инфицированных: 238 - в тяжелом состоянии (из них 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 490 - средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.
На сегодняшний день подтверждены тысяча 197 случаев заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения, в том числе: 285 врачей, 438 медсестер, 64 фельдшера, 1 парамедик, 19 фармацевтов, 390 сотрудников вспомогательного персонала.
Таким образом, в Молдове зарегистрировано 179 летальных исходов пациентов с COVID-19.
В республике до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.
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