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Ремонт дороги (архивное фото)

Одну из центральных улиц столицы закрывают для транспорта до конца мая

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200512/30221582/odnu-iz-tsentralnykh-ulits-stolitsy-zakryvayut-dlya-transporta-do-kontsa-maya.html

На пересечении нескольких оживленных транспортных магистралей в Кишиневе начинается ремонт инженерных сетей.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Движение транспорта по улице Тигина в периметре улиц Александру чел Бун и Колумна закрыто, начиная с 12 мая и до 29 мая. Об этом сообщили в примэрии (мэрии) Кишинева.

На радость всем в Кишиневе полным ходом идет ремонт дорог
© Sputnik / Евгений Паскарь
На радость всем в Кишиневе полным ходом идет ремонт дорог

Ограничения связаны с необходимостью провести работы по реабилитации инженерных сетей в исторической части города.

Таким образом, на время проведения работ будут изменены несколько маршрутов общественного транспорта в столице. Так, движение автобусов, следующих по маршрутам №24, 31, 38 и 39 организовано следующим образом: от улицы Вадул-луй-Водэ до улицы Измаильской, затем по проспекту Дмитрия Кантемира, проспекту Константина Негруцци, проспекту Штефана чел Маре, вновь по улице Измаильской и далее по установленным маршрутам.

Примэрия рекомендует водителям личного автотранспорта строго следовать временным дорожным знакам или избегать проезда через указанный участок.

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Теги:
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