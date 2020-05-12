В Молдове новый "желтый код": о чем предупредили синоптики

В стране действуют два предупреждения: одно - метеорологическое на один день, а второе - гидрологическое до 18 мая.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Молдавские синоптики объявили "желтый код" метеорологической опасности на всей территории республики в связи с неустойчивы характером погоды. Предупреждение действует во вторник до 23.00.

Минсельхоз: центр и юг Молдовы серьезно пострадали от засухи и ливней>>>

"В указанный период ожидаются кратковременныe дожди с грозами, местами ливни с градом и усиление шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду (55-70 километров в час)", - сказано в сообщении Государственной гидрометеорологической службы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять угрозу отдельным видам социально-экономической деятельности.

Вместе с тем в Молдове в очередной раз продлили действие "желтого кода" гидрологической опасности из-за низкой водности. Это предупреждение теперь действует до 18 мая. Впервые его вынесли несколько месяцев назад.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova