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В Молдове новый "желтый код": о чем предупредили синоптики

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1130)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200512/30221691/v-moldove-novyy-zheltyy-kod-o-chem-predupredili-sinoptiki.html

В стране действуют два предупреждения: одно - метеорологическое на один день, а второе - гидрологическое до 18 мая.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Молдавские синоптики объявили "желтый код" метеорологической опасности на всей территории республики в связи с неустойчивы характером погоды. Предупреждение действует во вторник до 23.00.

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"В указанный период ожидаются кратковременныe дожди с грозами, местами ливни с градом и усиление шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду (55-70 километров в час)", - сказано в сообщении Государственной гидрометеорологической службы.

Пшеничное поле
© Sputnik / Игорь Агеенко
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"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять угрозу отдельным видам социально-экономической деятельности.

Вместе с тем в Молдове в очередной раз продлили действие "желтого кода" гидрологической опасности из-за низкой водности. Это предупреждение теперь действует до 18 мая. Впервые его вынесли несколько месяцев назад.

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Тема:
Погода в Молдове (1130)

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