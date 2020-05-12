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Министерство Финансов

Минфин собрал около 24 миллионов леев пожертвований на борьбу с COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1057)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200512/30222022/minfin-sobral-okolo-24-millionov-leev-pozhertvovaniy-na-borbu-s-covid-19.html

Эти деньги пойдут на приобретение защитных костюмов и выплату пособий медицинским работникам, заразившимся коронавирусом.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. На счетах, открытых Министерством финансов для пожертвований, предназначенных для борьбы с COVID-19, собрано уже 23 миллиона 869 тысяч леев.

Министерство Финансов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Минфин: из-за коронавируса государству придется оптимизировать расходы

Из них большинство в молдавских леях, кроме того, в евро и в долларах - 13 тысяч 298 долларов США и 585 евро.

В соответствии с Законом о публичных финансах и налогово-бюджетной ответственности полученные деньги перечисляются в правительственный интервенционный фонд.

Постановлением кабмина от 10 апреля предусмотрено выделение из этого фонда суммы в 5 миллионов 864 тысячи леев на приобретение свыше 51,4 тысячи защитных костюмов, а также на выплату единовременных пособий в размере 16 тысяч леев для 29 получателей из восьми медицинских учреждений, которые заразились коронавирусом на работе.

Кроме того, постановлением правительства от 17 апреля было предписано выделить из государственного интервенционного фонда сумму в 6 миллионов леев для предоставления единовременных пособий 375 работникам медицинской системы, инфицированным COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1057)

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Теги:
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