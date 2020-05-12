Минфин собрал около 24 миллионов леев пожертвований на борьбу с COVID-19

Эти деньги пойдут на приобретение защитных костюмов и выплату пособий медицинским работникам, заразившимся коронавирусом.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. На счетах, открытых Министерством финансов для пожертвований, предназначенных для борьбы с COVID-19, собрано уже 23 миллиона 869 тысяч леев.

Из них большинство в молдавских леях, кроме того, в евро и в долларах - 13 тысяч 298 долларов США и 585 евро.

В соответствии с Законом о публичных финансах и налогово-бюджетной ответственности полученные деньги перечисляются в правительственный интервенционный фонд.

Постановлением кабмина от 10 апреля предусмотрено выделение из этого фонда суммы в 5 миллионов 864 тысячи леев на приобретение свыше 51,4 тысячи защитных костюмов, а также на выплату единовременных пособий в размере 16 тысяч леев для 29 получателей из восьми медицинских учреждений, которые заразились коронавирусом на работе.

Кроме того, постановлением правительства от 17 апреля было предписано выделить из государственного интервенционного фонда сумму в 6 миллионов леев для предоставления единовременных пособий 375 работникам медицинской системы, инфицированным COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova