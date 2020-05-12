Из первых уст - что ждет кафе и рестораны после снятия карантина

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Молдавским рестораторам не стоит особо надеяться на то, что после снятия карантинных ограничений и открытия заведений клиенты массово начнут приходить и заказывать еду и напитки.
И это - не потому, что люди не соскучились по времяпрепровождению на открытом воздухе террас с чашечкой кофе или бокалом вина, а многие просто поиздержались во время самоизоляции и вынужденного нахождения в отпуске "за свой счет. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова заявила председатель Ассоциации рестораторов "MAR" Анета Засавицки.
"Я не думаю, что произойдет наплыв посетителей, потому что, если смотреть по суммам онлайн-доставок блюд из ресторанов сейчас, они значительно уменьшились. Да, часть гостей, завсегдатаев заведений, соскучилась по такому отдыху, но не следует забывать, что у многих просто заканчиваются деньги от вынужденного нахождения дома", - рассказала собеседница.
Засавцики привела пример Китая, где заведения системы общепита были открыты, но еще в течение двух недель люди старались избегать походов в такие места, руководствуясь простым чувством человеческого страха в связи с пандемией коронавируса нового типа.
"Думаю, что изначально придут очень немного людей, клиентского бума ожидать не стоит", - отметила председатель Ассоциации рестораторов "MAR".
В качестве мер поддержки сектора общественного питания, кафе и ресторанов, правительство одобрило законопроект о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 15 процентов.
В сентябре пройдут повторные переговоры профильной ассоциации и членов кабинета министров, где, по предварительным данным, эту ставку предложат продлить до 2021 года, чтобы сектор мог прийти в себя после долгого бездействия.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>