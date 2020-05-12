В Приднестровье продлевают режим чрезвычайного положения

С 12 мая вступили в действие некоторые послабления, однако из-за нестойкой эпидемиологической ситуации решено продлить режим ЧП.

ТИРАСПОЛЬ, 12 мая – Sputnik. Режим чрезвычайного положения в Приднестровье будет продлен до 1 июня. Такое решение принято на заседании Оперативного штаба под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Принято консолидированное решение продлить на территории Приднестровья режим чрезвычайного положения, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 1 июня текущего года", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Члены Оперштаба единогласны во мнении, что данная мера, в рамках которой продолжат действовать карантинные ограничения, позволит минимизировать распространение вируса среди населения региона.

Красносельский призвал сотрудников органов внутренних дел не ослаблять, а, напротив, усилить контроль за исполнением карантинных требований жителями региона и хозяйствующими субъектами, многие из которых со вторника приступили к работе.

Как писал ранее Sputnik, с 12 мая в Приднестровье приступили ко второму этапу смягчения карантинных ограничений, введенных в регионе в связи с распространением коронавируса.

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