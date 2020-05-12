В Приднестровье продлевают режим чрезвычайного положения

ТИРАСПОЛЬ, 12 мая – Sputnik. Режим чрезвычайного положения в Приднестровье будет продлен до 1 июня. Такое решение принято на заседании Оперативного штаба под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.
"Принято консолидированное решение продлить на территории Приднестровья режим чрезвычайного положения, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 1 июня текущего года", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.
Красносельский призвал сотрудников органов внутренних дел не ослаблять, а, напротив, усилить контроль за исполнением карантинных требований жителями региона и хозяйствующими субъектами, многие из которых со вторника приступили к работе.
Как писал ранее Sputnik, с 12 мая в Приднестровье приступили ко второму этапу смягчения карантинных ограничений, введенных в регионе в связи с распространением коронавируса.
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