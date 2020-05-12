Статистика по COVID-19 в Приднестровье: число заразившихся и выздоровевших

Эпидемиологическая ситуация в приднестровском регионе неустойчивая: при ежечасных сообщениях о количестве победивших COVID-19 приходит и новость о большом числе новых подтвержденных случаев.

ТИРАСПОЛЬ, 12 мая – Sputnik. В лаборатории Тирасполя и Кишинева 11 мая были отправлены 186 проб пациентов с подозрением на COVID-19. В работе остаются 63 из них, положительный результат показала 31 проба, остальные – отрицательные.

В числе инфицированных - тираспольчанка 47 лет, четыре жительницы Дубоссар 40, 45, 69 и 87 лет, а также 31-летняя жительница села Койково Дубоссарского района.

Из числа отправленных накануне на исследование проб 130 были взяты у сотрудников и пациентов психоневрологического диспансера города Бендеры.

"Коронавирусная инфекция уже подтвердилась у 25-ти. Все они – женщины. Младшей – 24, старшей – 76 лет. По факту вспышки COVID-19 в специализированном учреждении назначена проверка", - говорится в сообщении Оперштаба.

В Республиканской клинической больнице скончалась 71-летняя тираспольчанка. В лечебное учреждение ее госпитализировали 2 мая. У нее был лабораторно подтвержден диагноз коронавирусная инфекция.

Женщина страдала также острой сердечной недостаточностью, у нее был сахарный диабет. На фоне вируса у пенсионерки развилась двусторонняя пневмония. Из-за тяжелого течения болезни 8 мая ее перевели в реанимационное отделение. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентку не удалось.

Вместе с тем практически каждый час приходят данные о выписке пациентов, у которых ранее подтвердился коронавирус нового типа. За сутки уже 28 человек выздоровели и больше не являются носителями COVID-19.

"После курса антибактериальной и противовирусной терапии они дважды прошли контрольное тестирование на COVID-19. По месту жительства выздоровевшие проведут две недели в самоизоляции. Проверять состояние их здоровья будут участковые врачи", - подчеркнули в Оперштабе.

Всего с начала эпидемии среди приднестровцев зарегистрировано 639 случаев заражения COVID-19. Успешно прошли лечение 262 пациента, 27 – умерли.

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