21:13 12 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.36
  • USD17.89
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.67
Поиск
Молдавские леи

Тысячи безработных в Молдове получают помощь во время пандемии COVID-19

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1060)
223 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200512/30223691/ysyachi-bezrabotnykh-v-oldove-poluchili-pomosch-vo-vremya-pandemii-19.html

Во время чрезвычайного положения, введенного в Молдове, порядка 11 тысяч безработных граждан страны получили помощь от государства - им выплатили социальные пособия.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. По информации, распространенной Национальной кассой социального страхования (НКСС), за весь период чрезвычайного положения, введенного в Молдове в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, 10 тысяч 583 гражданина страны получили от государства пособия по безработице. 

Из тех, кому понадобились социальные выплаты, 2 тысячи 473 официально обладают статусом безработных. Государство и впредь взяло на себя обязательства по оказанию финансовой помощи населению - в понедельник, 11 мая, на эти цели из бюджета было выделено 23 миллиона леев.
© Sputnik / Евгения Новоженина
В России количество безработных превысило 1,2 миллиона человек

Сумма пособия по безработице в период чрезвычайного положения, рассчитанная НКСС, составляет 2 тысячи 775 леев. 

Обратиться за выплатой пособия по безработице могут граждане Молдовы, которые лишились своего трудового места в период чрезвычайного положения. Документы следует подавать по месту прописки в территориальное отделение НКСС.

После официального оформления статуса безработного и одобрения выплаты социального пособия безработные могут получить его в любом из отделений предприятия "Posta Moldovei" или в коммерческом банке.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1060)

По теме

Иностранец, владеющий заведением в Кишиневе, выплатит крупный штраф
Премьер рассказал, выплатят ли в Молдове зарплаты и пенсии
Досрочные выборы и выплаты населению: Додон - о важных вопросах для страны
Теги:
безработные, Молдова, деньги, государство, помощь, ЧП


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Микки Маус и друзья снова принимают гостей в шанхайском Диснейленде
В Москве начал действовать обязательный масочный режим
В Москве начал действовать обязательный масочный режим
Инфографика: Цена литра бензина
Сколько стоит литр топлива в разных странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться