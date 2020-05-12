Тысячи безработных в Молдове получают помощь во время пандемии COVID-19

Во время чрезвычайного положения, введенного в Молдове, порядка 11 тысяч безработных граждан страны получили помощь от государства - им выплатили социальные пособия.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. По информации, распространенной Национальной кассой социального страхования (НКСС), за весь период чрезвычайного положения, введенного в Молдове в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, 10 тысяч 583 гражданина страны получили от государства пособия по безработице.

Из тех, кому понадобились социальные выплаты, 2 тысячи 473 официально обладают статусом безработных. Государство и впредь взяло на себя обязательства по оказанию финансовой помощи населению - в понедельник, 11 мая, на эти цели из бюджета было выделено 23 миллиона леев. © Sputnik / Евгения Новоженина В России количество безработных превысило 1,2 миллиона человек

Сумма пособия по безработице в период чрезвычайного положения, рассчитанная НКСС, составляет 2 тысячи 775 леев.

Обратиться за выплатой пособия по безработице могут граждане Молдовы, которые лишились своего трудового места в период чрезвычайного положения. Документы следует подавать по месту прописки в территориальное отделение НКСС.

После официального оформления статуса безработного и одобрения выплаты социального пособия безработные могут получить его в любом из отделений предприятия "Posta Moldovei" или в коммерческом банке.

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