Тысячи безработных в Молдове получают помощь во время пандемии COVID-19

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. По информации, распространенной Национальной кассой социального страхования (НКСС), за весь период чрезвычайного положения, введенного в Молдове в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, 10 тысяч 583 гражданина страны получили от государства пособия по безработице.
Из тех, кому понадобились социальные выплаты, 2 тысячи 473 официально обладают статусом безработных. Государство и впредь взяло на себя обязательства по оказанию финансовой помощи населению - в понедельник, 11 мая, на эти цели из бюджета было выделено 23 миллиона леев.© Sputnik / Евгения Новоженина
Сумма пособия по безработице в период чрезвычайного положения, рассчитанная НКСС, составляет 2 тысячи 775 леев.
Обратиться за выплатой пособия по безработице могут граждане Молдовы, которые лишились своего трудового места в период чрезвычайного положения. Документы следует подавать по месту прописки в территориальное отделение НКСС.
После официального оформления статуса безработного и одобрения выплаты социального пособия безработные могут получить его в любом из отделений предприятия "Posta Moldovei" или в коммерческом банке.
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