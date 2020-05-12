ЦИК объявила, сколько денег получат из бюджета политические партии

Субсидии устанавливаются в зависимости от результатов, достигнутых партиями на выборах, и от числа избранных женщин и представителей молодежи.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Центральная избирательная комиссия установила ежемесячный размер субсидий из государственного бюджета на 2020 год для политических партий.

После поправок, внесенных в Закон о государственном бюджете на 2020 год, остаток, который должны выплатить политформированиям за период с 25 апреля по 31 декабря 2020 года, установлен в размере 19 миллионов 115 тысяч леев. Эти средства будут перечислены до конца года, сообщает ЦИК.

Изначально в госбюджете на выплаты политическим партиям была предусмотрена сумма в размере 31 миллиона 203 тысяч леев.

Размер субсидий распределяется следующим образом: 30 процентов - пропорционально результативности, достигнутой на парламентских выборах; 30 процентов - пропорционально результативности, показанной на местных выборах, 15 процентов - пропорционально результативности партийных кандидатов на президентских выборах.

По 7,5 процентов субсидий распределяются пропорционально числу женщин, избранных на парламентских и, соответственно, на местных выборах, а по 5% - пропорционально избранным представителям молодежи.

Субсидии, выделенные из государственного бюджета, будут перечисляться ежемесячно на банковские счета, открытые для этой цели политическими партиями, за исключением партии "Шор", которая лишена ассигнований в соответствии с решением ЦИК от 4 марта этого года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova