Пока учащиеся - на карантине, в Унгенах им приготовили сюрприз

В Унгенах завершается ремонт здания теоретического лицея имени Пушкина, сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. В городе Унгены завершается ремонт помещений теоретического лицея имени Пушкина, средства были выделены в рамках проекта "Реформа образования в Молдове" Всемирным банком. Ремонтные работы проводились под контролем "Фонда социальных инвестиций в Молдове".

На данный момент в лицее обучаются 819 детей. Здание среднего учебного заведения было построено в Унгенах в 1978 году. С тех пор оно ни разу не подвергалось капитальному ремонту.

По словам директора лицея имени Пушкина Людмилы Морой, учебное заведение сможет предоставить качественный уровень знаний детям из Унген и населенных пунктов этого муниципия.

"Здания теоретического лицея имени Пушкина прошли через капитальный ремонт общей стоимостью в 5 миллионов 500 тысяч леев. На эти средства также был закуплен необходимый инвентарь, обновлена школьная мебель, компьютерное оборудование", - отметил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров. © Sputnik / Kirill Braga Примар рассказал, когда и как можно записать детей в школу или детский сад

Теоретический лицей имени Пушкина считается одним из наиболее профессиональных учебных заведений в муниципии Унгены. Здесь учатся не только дети из города, но и из сел Николаевка, Романовка, Буздуганий де Сус, входящих в муниципий.

"В нашем лицее проходят обучение 11 детей с особыми потребностями. Сейчас в помещениях учебного заведения созданы все условия для того, чтобы эти дети могли беспрепятственно попадать на занятия в следующем учебном году", - заявила Морой.

Как рассказал директор "Фонда социальных инвестиций в Молдове" Юрий Киореску, в ходе ремонтных работ полностью поменяли кровлю здания, были установлены современные окна и двери, заменена электропроводка и системы водоснабжения и канализации, проводится отделка фасадов зданий, которые после покраски значительно преобразили и внешний вид учреждения образования.

До начала нового учебного года планируется завершить работы по ремонту помещений и техническому оснащению еще 6 школ в районе, сумма средств, потраченная на каждое из переоборудований составляет порядка 700 тысяч долларов.

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