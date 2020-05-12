Оставят ли "all inclusive": чего ждать молдавским туристам этим летом

Поехать на отдых этим летом и осенью граждане Молдовы, наверняка, смогут. Но многих смущает возможная отмена питания по системе "все включено". Корреспондент Sputnik разбирался - стоит ли рассчитывать на прежнее изобилие яств и ощущений.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Путевки по системе отдыха в режиме "все включено" вряд ли отменят в нынешнем сезоне в Турции и Болгарии, такие ограничения могут ввести лишь в небольших отелях, где отдыхающим предложат лишь завтрак. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала Прасковья Кулева - директор одной из туристических компаний нашей республики.

"Замминистра туризма Турции заявил, что система "все включено" не может быть полностью отменена в этом году из-за угрозы распространения коронавируса. Дело в том, что изначально менеджеры турецких турфирм заключали со своими коллегами из ряда стран именно такие контракты", - рассказала Кулева. © Sputnik / Miroslav Rotari Молдова - Россия: перспективы сотрудничества в области туризма

Ограничения могут быть введены лишь по системе сортировки и подачи блюд. Между поварами и туристами в ресторанах будут установлены прозрачные витрины, а яства будут подавать по выбору людей именно сотрудники кухни, экипированные в специальные защитные маски и перчатки.

Также рассматривается вариант питания клиентов отелей в "а ля кард" ресторанах, а также использование услуг room-сервиса, когда еду будут доставлять прямо в номера. Однако пока неизвестно, будут ли эти услуги бесплатными полностью.

Ограничения в отелях "все включено" также коснутся и пляжей, где расстояние между комплекса из нескольких лежаков и зонтов должны быть не менее двух метров друг от друга. Также стеклянные перегородки будут установлены на лобби-барах, расположенных у бассейнов, напитки людям будут наливать исключительно в одноразовую посуду.

"Что касается опасности купания в самих бассейнах, врачи-инфекционисты утверждают, что хлорированная вода в них воспрепятствует распространению заразы, главное, чтобы люди не чихали и не кашляли друг на друга при купании", - уточнила Кулева. © Sputnik / Osmatesco Эксперт: экономику Молдовы могут спасти био-продукты и агро-туризм

Что же касается тех клиентов, которые предпочли забронировать себе путевку заранее, но не смогли поехать из карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, Кулева порекомендовала им зеркальное отображение без доплаты. То есть, человек, который хотел отдохнуть в Турции или Болгарии в мае-июне, сможет это сделать в сентябре-октябре, в бархатный сезон.

На данный момент обычное гражданское авиасообщение у Молдовы с большинством стран приостановлено, в страну прибывают лишь чартерные рейсы, возвращающие на родину граждан республики.

В Молдове до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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