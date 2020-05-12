Уточнение примара Кишинева: закроют ли Центральный рынок

Столичный градоначальник рассказал,что подразумевает модернизация Центрального рынка Кишинева, а также о том, когда этот объект возобновит работу.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Центральный рынок Кишинева власти закрывать не планируют, его ждет модернизация. Об этом сообщил мэр молдавской столицы Ион Чебан.

"Центральный рынок не будет закрыт, как утверждают некоторые, намеренно вызвавшие людей на протест во время пандемии. Центральный рынок будет модернизирован", - написал градоначальник Кишинева на своей странице в Facebook во вторник.

Он обратил внимание на условия, в которых находится этот объект.

"На общей территории 5,5 гектара, на которой расположен рынок, 2 гектара находятся в частных руках из-за плохого управления предыдущим руководством примэрии. Мы выдвигаем Концепцию модернизации с новыми предложениями для людей, и эти изменения не затронут их, а, наоборот, пойдут во благо", - добавил Чебан.

По его словам, более пяти тысяч человек, которые трудятся на Центральном рынке, не останутся без работы, а решение об открытии объекта в условиях пандемии может принять только Комиссия по чрезвычайным ситуациям на национальном уровне, а не муниципалитет. Напомним, что на время действия чрезвычайного положения из-за коронавируса все рынки в столице закрыты.

"Наша цель - модернизировать это муниципальное предприятие. Центральный рынок ежедневно посещает около 30 тысяч человек, и, учитывая техническое состояние киосков и торговых столов в настоящий момент, а также ненадлежащие санитарно-гигиенические условия, эта торговая площадка может стать источником инфекций", - подчеркнул Чебан.

Как отметил мэр, столице нужен современный, благоустроенный, с соблюдением всех норм гигиены рынок, на котором не будет коррупции и монополии.

"Проект Концепции модернизации муниципального предприятия опубликован для публичных обсуждений на официальном сайте мэрии. Документ представят для обсуждения и утверждения муниципальному совету Кишинева. Работы по обустройству и модернизации Центрального рынка проведут поэтапно, по секторам, и продлятся они примерно 3 года, при этом рынок не будет закрываться", - пояснил градоначальник.

В завершении модернизации жителей столицы, как сказал Чебан, ждет торговая площадка с хорошо развитой на организационном уровне системой управления, где продавцы будут работать в достойных условиях, а покупатели смогут приобретать в основном продукцию местных производителей.

Что предусматривает Концепция?

Первоочередные этапы по модернизации Центрального рынка предусматривают:

организацию демонтажа незаконных киосков на улицах Армянская и Тигина. Это, по мнению авторов Концепции, позволит организовать публичную парковку на данных участках, разгрузит трафик, придаст рынку эстетический внешний вид и т.д.;

рассмотрение возможности проектирования и организации автоматизированной платной парковки на участке улицы Варлаам между улицами Болгарская и Армянская примерно на 50-60 автомобилей. Это, по оценкам, принесет городскому бюджету порядка 2 миллионов леев в год; © Sputnik / Мирослав Ротарь Шок: когда-то Центральный рынок Кишинева был больше, чем сейчас

разработку и внедрение информационной базы для покупки абонементов в системе онлайн (сайт, терминалы, смартфоны) для всех типов экономических агентов. Установку на входах на Центральный рынок интерактивных информационных панно с постоянно обновляемой информацией о торговых точках на рынке, стоимости арендной платы и размещения;

пересмотр и утверждение методологии формирования соответствующих тарифов на аренду, потому что, как отмечено в проекте концепции, 95% основных финансовых потоков предприятия "Центральный рынок Кишинева" - сдача в наем торговых площадей. Утверждение данной методологии, как считают разработчики, позволит предприятию обосновано сформировать и применить тарифы для того, чтобы в дальнейшем не попасть под санкции проверяющих органов, которые могут повлечь за собой штраф в особо крупных размерах. Данная методология основывается на текущих затратах на содержание и ремонт выше указанных основных средств, которые не влияют на изменения внешнего вида рынка, а лишь продлевают их срок эксплуатации;

разработку общий концепт визуализации для поэтапной модернизации Центрального рынка, (частично работа начата по 4 секторам) с последующим заключением соответствующего договора на проектирование объекта.

Concepţie Piața Centrală by Primăria Chișinău on Scribd

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