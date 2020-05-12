Минобразования утвердило приказ о зачислении детей в первый класс

Процесс приема детей в общеобразовательные учебные заведения будет проходить в два этапа и завершится 28 августа.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований утвердило приказ "О зачислении детей в первый класс в 2020-2021 учебном году". Согласно документу, зачисление детей в первый класс в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в два этапа.

Первый этап пройдет с 21 мая по 19 июня , когда будет происходить подача, заполнение и проверка заявлений и документов. Затем, 19 июня, учебные заведения и местные специализированные органы в области образования определят количество мест, оставшихся вакантными.

Второй этап будет организован в период с 22 июня по 28 августа, во время которого будут записаны в первый класс дети, которых не успели зачислить на первом этапе.

Окончательные списки детей, зачисленных в первый класс, утвержденные приказом директоров учреждений, будут представлены 28 августа 2020 года.

Полный список документов, которые должны предоставить родители, опубликован на сайте министерства.

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