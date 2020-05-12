Правительство Австрии передало ГИЧС снаряжение для защиты от COVID-19

В партию гуманитарной помощи, переданной молдавским спасателям, вошли средства защиты, дезинфицирующие вещества и другое оборудование.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. В штаб-квартире Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям состоялась церемония передачи молдавским спасателям средств защиты от COVID-19, приобретенных правительством Австрии.

В мероприятии приняли участие глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко, посол Австрийской Республики в РМ Кристин Фрайлингер, госсекретарь МИДЕИ Татьяна Молчан и госсекретарь МВД Сержиу Головач. Собравшиеся подчеркнули важность объединения усилий в рамках противоэпидемических мер и необходимость поддержки людей, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией.

В партию оборудования, предназначенного для сотрудников Министерства внутренних дел Республики Молдова, содержатся защитные перчатки, дезинфицирующие средства и другое снаряжение, необходимое для обеспечения безопасности персонала. По словам доноров, партия снаряжения, переданная молдавским спасателям, составляет 16 420 евро.

Австрийская Республика ранее поддерживала Республику Молдова во время наводнений 2008 и 2010 годов, став одним из первых государств, которые передали нашей стране гуманитарную помощь, необходимую для ликвидации последствий стихийного бедствия.

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Сотрудничество между государствами осуществляется в рамках двустороннего соглашения между Правительством Республики Молдова и правительством Австрийской Республики о взаимопомощи в случае стихийных бедствий или техногенных катастроф.

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