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Минздрав: в Молдове подтвердили 159 новых случаев инфицирования COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1060)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200512/30227845/novye-dannye-moldova-podtverdili-esche-159-sluchaev-infitsirovaniya-covid-19.html

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Республике Молдова достигло 5 тысяч 154.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. За сутки в Молдове лабораторно подтверждены еще 159 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Такие данные приводит во вторник Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты страны.

"Другие 159 случаев инфицирования коронавирусом нового типа подтвердились в Молдове, из которых 54 в Приднестровье. Во всех эпизодах речь идет о местной передаче вируса", - отметили в Миндраве.

Всего за сутки провели свыше тысячи первичных и повторных тестов на COVID-19.

Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
© Sputnik /
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове

"Из подтвержденных сегодня случаев в 25 эпизодах речь идет о медработниках - 16 медсестер, 8 сотрудников вспомогательного персонала и 1 врач", - отметили в Минздраве.

К вечеру вторника зарегистрировано еще 3 смерти от осложнений, связанных с COVID-19, а общее количество летальных исходов составило 182. Так, скончались 69-летний мужчина из Бричанского района, 31-летний житель Глодянского района и 43-летняя женщина из Чадыр-Лунги. У всех пациентов были сопутствующие заболевания.

Число выздоровевших достигло 2 тысяч 69.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1060)

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