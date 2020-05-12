О состоянии пациентов с COVID-19 в Приднестровье и рецидиве инфицирования

Об эпидемиологической ситуации, о загрузке инфекционных госпиталей в традиционном вечернем брифинге рассказала первый замминистра здравоохранения.

ТИРАСПОЛЬ, 12 мая – Sputnik. В Приднестровье на прошлой неделе зарегистрирован первый случай повторного заражения коронавирусом. Рецидив возник у 23-летней жительницы села Суклея Слободзейского района. Об этом на вечернем брифинге поведала первый замминистра здравоохранения Кристины Албул.

"В мировой практике такие случаи отмечались. Как правило, рецидив возникает, если организм человека не выработал иммунитет", - отметила она.

Изначально у молодой женщины COVID-19 был подтвержден в первых числах апреля. После проведенного курса лечения пробы пациентки два раза подряд были протестированы на наличие вируса. Анализы дали отрицательный результат.

25 апреля девушка была выписана из Слободзейского инфекционного госпиталя домой с обязательством соблюдения режима самоизоляции в течение двух недель. Спустя несколько дней у нее стали отмечаться симптомы, характерные для острого респираторного заболевания. Сельчанка была госпитализирована в Тираспольский карантинный госпиталь. После обследования у нее был выявлен рецидив коронавируса.

Возраст пациентов

Кристина Албул рассказала также о состоянии пациентов COVID-положительных пациентов.

"Все пациенты, находящиеся в госпиталях с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция, чувствуют себя хорошо. Их состояние оценивается специалистами как удовлетворительное и средней степени тяжести", - подчеркнула она.

Тяжелых на сегодняшний день 10 человек. Двое из них находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

Самый младший заболевший среди детей – это годовалый ребенок, самый старший – подросток 13 лет. Их состояние на сегодняшний день также удовлетворительное. Отмечается положительная динамика на фоне проведенного лечения.

Самому возрастному COVID-положительному пациенту 82 года. У него средняя степень степени тяжести заболевания.

Тестирование

По словам первого замминистра здравоохранения, все пациенты, которые поступают с симптомами острого респираторного заболевания в инфекционные отделения по месту жительства, тестируются на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

"То есть производится забор биоматериала из носоглотки и ротоглотки. Решение о назначении исследования принимается врачом–инфекционистом, либо участковым терапевтом", - пояснила Албул.

В Приднестровье развернуто 1800 коек. Как говорит чиновник, на сегодняшний день все инфекционные госпитали справляются с нагрузкой. Заполнены инфекционные госпитали Слободзеи, Тирасполя, Бендер и Дубоссар. Часть госпиталей сегодня свободны, стоит вопрос об их замораживании.

В выходные часть пациентов c подтвержденным коронавирусом была направлена из Тирасполя в Слободзейский карантиннный центр, так как Тираспольский инфекционный госпиталь был загружен на две трети.

"Нами было принято решение госпитализировать всех пациентов с подтверждённым диагнозом в Слободзею, поскольку этот госпиталь был разгружен за счёт пациентов, которых выписали, - объяснила она.

На брифинге также сообщили, что снятие режима ЧП возможно только после того, как в течение 14 дней не будет зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19. Такова общемировая практика и таковы рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

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