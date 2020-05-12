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Общественый траспорт в Бендерах

В Приднестровье вводят эксперимент по запуску общественного транспорта

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200512/30229561/v-pridnestrove-vvodyat-eksperiment-po-zapusku-obschestvennogo-transporta.html

Коснется это только передвижения жителей микрорайона Северный, который разделен от города Бендеры молдавским селом Варница.

ТИРАСПОЛЬ, 12 мая – Sputnik. В Приднестровье намерены провести эксперимент с запуском общественного транспорта для жителей микрорайона Северный города Бендеры. О том, в чем он заключается, рассказала на брифинге руководитель Оперштаба Руслан Мова.

"В течение дня 13 мая мы проведем эксперимент и запустим общественный транспорт. Речь идет об автобусах, которые будут курсировать по маршруту "Бендеры – Северный" без остановки на Варнице", - подчеркнул он.

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© Sputnik / Irina Leahova
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По словам Мовы, готовятся списки людей, кому действительно это передвижение необходимо: на работу, на лечение, по другим социально важным моментам.

В качестве эксперимента общественный транспорт будет работать уже 13 мая и в ближайшие дни.

"За это время мы изучим, как это удовлетворяет потребности местного населения в перемещении. После этого мы будем рассматривать вопрос об открытии движения общественного транспорта по другим городам и районам", - пояснил глава штаба.

По данным Оперштаба, криминогенная обстановка в прошедшие праздники оставалась стабильной и контролируемой. Люди правовой режим практически не нарушали. Были те, кто выходили, в том числе и в лесопарковые зоны, но соблюдали карантинную дистанцию и другие требования ЧП.

Хотя были и такие смельчаки, которые пытались нарушить карантинные условия. В ряде случаев на нарушителей составлены административные протоколы, кто-то был даже помещен в изолятор временного содержания, не обошлось и без возбуждения уголовного дела по факту хулиганства, совершенного с применением оружия.

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Тема:
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Теги:
общественный траснпорт, карантин, Приднестровье


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