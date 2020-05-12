Ветераны в Молдове получат помощь по поводу 75-летия Победы

В этом году ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды войны в Молдове получат единовременную помощь от государства, подтвердила глава Национального агентства соцзащиты Ирина Банова.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. По случаю 75-летней годовщины Великой Победы, власти Молдовы решили предоставить единовременную материальную помощь ветеранам.

Число бенефициаров этих выплат с каждым годом становится все меньше. По словам главы Национального агентства соцзащиты Ирины Бановой, в 2020-м число граждан, которым перечислят подобного рода денежную помощь, составило 952 человека. Тогда в 2019-м таких получателей насчитывалось тысяча 253, а в 2018-м – тысяча 717.

Как отметила собеседница в комментарии для Sputnik, согласно закону о Фонде социальной поддержки населения, данная денежная помощь предоставляется трем категориям получателей: ветеранам - по 10 тысяч леев, гражданам, приравненным к участникам войны, – по 5 тысяч леев, а их вдовам – по 1 тысяче леев.

На оказание данной материальной помощи из госбюджета выделены 3,966 миллиона леев.

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