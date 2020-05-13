Как изменятся расчеты в квитанциях за электроэнергию в мае - подробности

Поставщик электроэнергии обратился с разъяснениями к клиентам, получившим квитанции, рассчитанные без считывания показаний электросчетчиков.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. В пресс-службе компании Premier Energy сообщили, что с 1 мая возобновилось считывание реальных показателей измерительного оборудования потребления электроэнергии в домах жителей Молдовы. Платежные квитанции, рассчитанные после 1 мая, будут содержать зарегистрированные показатели приборов. В случаяе переплаты за услуги в марте и апреле будет произведен перерасчет.

Ранее, в марте поставщик предупреждал потребителей, что клиенты Premier Energy получат счета, рассчитанные на основе индивидуального оценочного индекса для каждого отдельного потребителя.

Тогда по оценочной формуле сотрудники произвели арифметический расчет среднесуточного значения за три месяца, которое умножили на количество дней. Для расчета суммы брали аналогичный период 2019 года.

По данным поставщика, возврат к привычной процедуре позволит провести перерасчет потребления, указанного в фактурах за март и апрель.

"Апрельские квитанции рассчитаны по оценочным показателям аналогичного периода прошлого года. В мае будут считаны реальные показания у всех потребителей и произведут перерасчет за апрель", - сообщил корреспонденту Sputnik Молдова представитель компании.

Сотрудники поставщика электроэнергии, фиксирующие данные измерительных электроприборов, соблюдают все меры безопасности, введенные в связи с пандемией коронавируса, им выдают защитные маски и перчатки.

Поставщик электроэнергии напоминает клиентам, что в период чрезвычайного положения и самоизоляции важно внимательнее относиться к потреблению электричества и выключать ненужные приборы. Это поможет потреблять меньше электроэнергии и получать меньшие счета за оплату услуг.

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