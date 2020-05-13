Когда снимут ограничения на посещение кладбищ в Кишиневе

После завершения режима чрезвычайного положения доступ на столичные кладбища для посетителей откроют, но есть определенные условия, которые нужно учитывать, собираясь привести в порядок могилы родственников.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. В период действия чрезвычайного положения, то есть до 15 мая, власти решили ограничить доступ людей на все кладбища в молдавской столице. Исключение - похороны, на которых могут присутствовать до 10 человек. По словам директора муниципального предприятия "Комбинат ритуальных услуг" Людмилы Боцан, после снятия чрезвычайного положения кладбища возобновят работу, но есть определенные условия для посещения могил родственников.

"Чтобы привести в порядок могилы близких, доступ на территорию кладбища разрешат только с соблюдением всех норм, установленных Комиссией по чрезвычайным ситуациям и Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью", - сказала Боцан в интервью радиостудии Sputnik.

По ее словам, для предотвращения распространения вируса на территорию кладбища смогут пройти только те, у кого там захоронены родственники. Кроме того, как отметила собеседница, для посетителя обязательно наличие защитной маски и перчаток. Пускать на территорию кладбища группами, более 3 человек, не будут.

На Радоницу, которая в этом году выпала на 26-27 апреля, кладбища были закрыты из-за ситуации с коронавирусом нового типа. По решению Митрополии, поминальные дни перенесли на 6, 7 и 8 июня.

Режим чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа действует в Молдове с 17 марта.

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