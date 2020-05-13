12:40 13 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.47
  • USD17.97
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.67
Поиск
Срочно:
Coronavirus

Что показали проверки на COVID-19 в закрытых учреждениях Приднестровья

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1069)
114 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200513/30230114/chto-raskryli-proverki-zakrytykh-uchrezhdeniy-pridnestrovya-na-nalichie-covid-19.html

Во всех учреждениях закрытого типа приднестровского региона, в которых проходили проверки, были выявлены схожие нарушения.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая – Sputnik. В Приднестровье проверили 16 учреждений закрытого типа, находящихся в ведении Минсоцзащиты. По словам главного санитарного врача региона Натальи Берил, нарушения у всех выявлены схожие, справки будут подготовлены по каждому учреждению отдельно.

"Мы проверяли эти учреждения 9, 10 и 11 мая. Возникли вопросы по Тираспольскому психоневрологическому дому-интернату. Нас не впускали. Мы позвонили министру внутренних дел, поставили в известность министра по социальной защите", - рассказала она.

По ее словам, после этого руководитель учреждения прибыл на место, но препятствовал проведению проверки, отказался предоставлять имеющиеся документы, а также сказал персоналу молчать. Доступ в учреждение был предоставлен спустя час 20 минут после ожидания на улице вместе с сотрудниками МВД.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
В Приднестровье продлевают режим чрезвычайного положения
"Нами было выявлено очень много нарушений. Среди прочих – несоблюдение масочного режима, стирка спецодежды осуществляется персоналом на дому, сотрудники учреждения не ознакомлены с наименованием дезсредств, с содержанием растворов, градусники неправильно дезинфицируются", - отметила Берил.

Кроме того, обнаружены просроченные медикаменты, а термолабильные препараты хранятся вне холодильника.

Как рассказал глава Оперштаба Руслан Мова, еще несколько недель назад проверяющие были шокированы положением дел в Минздраве, в госпиталях, где должностные лица допустили нарушение всех возможных функциональных обязанностей, что повлекло массовое заражение.

"На днях нас удивило Министерство по социальной защите и труду. В результате некомпетентного подхода администрации был зафиксирован всплеск заболеваемости среди людей с ограниченными возможностями. Нарушения были выявлены представителями санитарно-эпидемиологической службы", - подчеркнул он.

Речь идет о психоневрологическом доме-интернате города Бендеры, где установлен уже 51 инфицированный COVID-19. По данному факту назначена служебная проверка, результаты которой намерены обнародовать.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1069)

По теме

Почему в психоневрологическом интернате Бендер много зараженных COVID-19
О состоянии пациентов с COVID-19 в Приднестровье и рецидиве инфицирования
Минздрав: в Молдове подтвердили 159 новых случаев инфицирования COVID-19
Теги:
Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Микки Маус и друзья снова принимают гостей в шанхайском Диснейленде
В Москве начал действовать обязательный масочный режим
В Москве начал действовать обязательный масочный режим
Инфографика: Цена литра бензина
Сколько стоит литр топлива в разных странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться