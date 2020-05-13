Что показали проверки на COVID-19 в закрытых учреждениях Приднестровья

Во всех учреждениях закрытого типа приднестровского региона, в которых проходили проверки, были выявлены схожие нарушения.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая – Sputnik. В Приднестровье проверили 16 учреждений закрытого типа, находящихся в ведении Минсоцзащиты. По словам главного санитарного врача региона Натальи Берил, нарушения у всех выявлены схожие, справки будут подготовлены по каждому учреждению отдельно.

"Мы проверяли эти учреждения 9, 10 и 11 мая. Возникли вопросы по Тираспольскому психоневрологическому дому-интернату. Нас не впускали. Мы позвонили министру внутренних дел, поставили в известность министра по социальной защите", - рассказала она.

По ее словам, после этого руководитель учреждения прибыл на место, но препятствовал проведению проверки, отказался предоставлять имеющиеся документы, а также сказал персоналу молчать. Доступ в учреждение был предоставлен спустя час 20 минут после ожидания на улице вместе с сотрудниками МВД.

"Нами было выявлено очень много нарушений. Среди прочих – несоблюдение масочного режима, стирка спецодежды осуществляется персоналом на дому, сотрудники учреждения не ознакомлены с наименованием дезсредств, с содержанием растворов, градусники неправильно дезинфицируются", - отметила Берил.

Кроме того, обнаружены просроченные медикаменты, а термолабильные препараты хранятся вне холодильника.

Как рассказал глава Оперштаба Руслан Мова, еще несколько недель назад проверяющие были шокированы положением дел в Минздраве, в госпиталях, где должностные лица допустили нарушение всех возможных функциональных обязанностей, что повлекло массовое заражение.

"На днях нас удивило Министерство по социальной защите и труду. В результате некомпетентного подхода администрации был зафиксирован всплеск заболеваемости среди людей с ограниченными возможностями. Нарушения были выявлены представителями санитарно-эпидемиологической службы", - подчеркнул он.

Речь идет о психоневрологическом доме-интернате города Бендеры, где установлен уже 51 инфицированный COVID-19. По данному факту назначена служебная проверка, результаты которой намерены обнародовать.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova