Почему в психоневрологическом интернате Бендер много зараженных COVID-19

О вспышке коронавирусной инфекции в одном из учреждений закрытого типа в городе Бендеры рассказала главный санитарный врач Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая – Sputnik. Проведенное эпидрасследование в Психоневрологическом доме-интернате в городе Бендеры показало, что вирус COVID-19 в учреждение был принесен сотрудниками. На данный момент там выявлен 51 инфицированный. Всего в центре 130 сотрудников и пациентов, сообщили в Оперативном штабе.

Как рассказала главный санитарный врач Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Берил, сообщение от руководства Психоневрологического дома-интерната поступило, когда получили первый ПЦР-положительный результат еще в конце апреля. Затем спустя несколько дней было проведено экспресс-тестирование сотрудников. Тогда все ответы были отрицательные. После этого двух работников обследовали дополнительно и положительный результат проявился на ПЦР-тестировании.

"Мы начали эпидрасследование. Выехали на место. Когда мы прибыли, директора уже не было. Сотрудники учреждения заканчивали проводить экспресс-тестирование среди опекаемых. На тот момент уже было 42 положительных результата", - рассказала она.

Санитарные службы изучили ситуацию в интернате и выявили ряд нарушений. Транспортировка готовой продукции проводится в открытом виде от пищеблока к раздаточной. Для обработки поверхностей используется хлорлонг, который предназначен для устранения бактерий и вирусов в воде бассейна. Этот препарат не соответствует санэпидтребованиям. Сухая хлорная известь или другие дезинфектанты отсутствуют.

Также было обнаружено, что персоналом не осуществляются мероприятия по предотвращению дальнейшего распространения инфекции, в том числе по обработке твердого и мягкого инвентаря и посуды. Работники не обеспечены санитарной одеждой, что предусмотрено действующими нормами. Хранение ее также проводится беспорядочно.

Маркировка емкостей для одноразового инструмента и обработка термометров не обеспечены. Использование сухожарового стерилизатора осуществляется с нарушением требований и не регистрируется в журнале учета. На биксе со стерильным материалом не указывается дата вскрытия.

"Медсестра, которая контактировала с COVID-положительным, не была отстранена от работы, в момент проверки она находилась на рабочем месте, контактировала с сотрудниками. У них впоследствии был подтвержден коронавирус", - подчеркнула Берил.

В связи с большим количеством зараженных COVID-19 в Бендерском психоневрологическом интернате специалисты предлагают на базе учреждения организовать инфекционный госпиталь, выделив один корпус для содержания инфицированных.

По факту массового заражения сотрудников и пациентов дома-интерната назначена служебная проверка, результаты которой намерены обнародовать.

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