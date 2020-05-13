Минздрав представил обновленные данные по ситуации с коронавирусом

В министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пациентов, госпитализированных с COVID-19 и представили статистику об излечившихся и погибших.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Количество излечившихся от коронавируса нового типа в Молдове превысило 2,1 тысячи. Соответствующие данные представили в среду в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что за сутки выписаны еще 107 пациентов, госпитализированных ранее с диагнозом COVID-19. Так, общее число выздоровевших теперь составляет две тысячи 176 человек.

За последние 24 часа в Центр COVID-19 госпитализированы 44 пациента с подозрением на COVID-19.

Всего в республике подтверждены 5 тысяч 154 случая инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 664 - в Приднестровье.

Состояние здоровья инфицированных: 249 - в тяжелом состоянии (из них 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 494 - средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день подтверждены тысяча 222 случая заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения, в том числе: 285 врачей, 454 медсестры, 64 фельдшера, 1 парамедик, 19 фармацевтов, 398 сотрудников вспомогательного персонала.

Кроме того, зафиксировали еще две смерти пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Речь идет о 67-летней жительнице муниципия Кишинев. Ее госпитализировали в РКБ 29 апреля. Еще одна погибшая - 76-летняя жительница столицы. В Институт скорой помощи ее перевели 5 мая из Центра COVID-19.

Таким образом, в Молдове зарегистрировано 184 летальных исхода пациентов с COVID-19.

В республике до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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