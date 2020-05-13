Один из чартерных авиарейсов в Кишинев аннулирован

С середины марта Молдова полностью приостановила авиасообщение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. С тех пор в страну выполняются только чартерные рейсы, на которых граждан Молдовы доставляют домой.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Чартерный рейс авиакомпании FlyOne Лондон-Кишинев, запланированный на 16 мая, аннулирован. Об этом сообщается на официальной странице посольства Молдовы в Великобритании в Facebook.

"Просим следить за новостям о полетах в Молдову на странице в Facebook и сайте посольства", - отметили в дипмиссии.

В республике до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

С 17 марта Молдова полностью приостановила ависообщение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. А с 25 марта власти приняли решение, что данное ограничение будет действовать в течение всего периода чрезвычайного положения. Таким образом, с тех пор организовываются только чартерные рейсы для доставки граждан Молдовы, находящихся за границей, домой.

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что власти республики, скорее всего, не будут продлевать режим чрезвычайного положения, который объявлен в стране из-за COVID-19. А после 15 мая Кишинев частично возобновит авиасообщение, но только с теми странами, где тоже снят этот запрет.

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