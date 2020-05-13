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Fly One

Один из чартерных авиарейсов в Кишинев аннулирован

© Facebook / FLY ONE
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1069)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200513/30232550/flyone-annulirovanie-charternogo-reysa-london-chisinau.html

С середины марта Молдова полностью приостановила авиасообщение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. С тех пор в страну выполняются только чартерные рейсы, на которых граждан Молдовы доставляют домой.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Чартерный рейс авиакомпании FlyOne Лондон-Кишинев, запланированный на 16 мая, аннулирован. Об этом сообщается на официальной странице посольства Молдовы в Великобритании в Facebook.

"Просим следить за новостям о полетах в Молдову на странице в Facebook и сайте посольства", - отметили в дипмиссии.

В республике до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Самолет AirMoldova
© Sputnik / Игорь Взоров
Додон рассказал, возобновит ли Молдова регулярное авиасообщение после 15 мая

С 17 марта Молдова полностью приостановила ависообщение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. А с 25 марта власти приняли решение, что данное ограничение будет действовать в течение всего периода чрезвычайного положения. Таким образом, с тех пор организовываются только чартерные рейсы для доставки граждан Молдовы, находящихся за границей, домой.

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что власти республики, скорее всего, не будут продлевать режим чрезвычайного положения, который объявлен в стране из-за COVID-19. А после 15 мая Кишинев частично возобновит авиасообщение, но только с теми странами, где тоже снят этот запрет.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1069)

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