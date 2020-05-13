Вебинар SputnikPro: как проиллюстрировать материалы и не нарваться на суды

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий образовательной программы SputnikPro. В пятницу, 15 мая, в 13.00, состоится вебинар на тему "Право на фото: как проиллюстрировать материалы и не нарваться на суды. 10 основных проблем" с участием начальника отдела интеллектуальных прав МИА "Россия сегодня" Анны Черницыной.

В ходе онлайн сессии эксперт, в частности, ответит на вопросы: какими правами обладает автор фотографии; можно ли использовать фотографии из "интернета"; в каких случаях необходимо получать разрешение на использование фотографии и когда такое разрешение не требуется; какие последствия могут быть, если использовать фотографию без разрешения; нужно ли запрашивать разрешение публичных лиц на использование фотографий, на которых они изображены.

К участию в онлайн-сессии приглашается фотографы, бильдредакторы, журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму (участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено). Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +373 69 601 349, promo@sputnik.md

© Sputnik / Miroslav Rotari SputnikPro: подкаст как шанс проявить себя любому, и как на нем заработать – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 тысяч слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

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