Министр образования предлагает отменить БАК в этом году

Предполагается, что решение об отмене выпускных экзаменов должны утвердить на заседании правительства.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Выпускные экзамены на степень бакалавра в этом году предложено отменить из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров.

"Наш приоритет - здоровье учеников и всех сотрудников системы образования, поэтому рекомендуется отменить экзамены на степень бакалавра в этом году", - сказал Шаров.

Предполагается, что соответствующее решение должны утвердить на заседании правительства.

Шаров отметил, что в министерстве рассматривают четыре сценария проведения экзаменов.

Все эти варианты, по мнению Шарова, имеют как плюсы, так и минусы.

Первый сценарий – подготовить центры БАКа для проведения тестирования, а также обеспечить там видеонаблюдение, как это происходит каждый год.

"При таком варианте велик риск инфицирования коронавирусом учеников, учителей и наблюдателей. В некоторых центрах нет возможности разместить выпускников так, чтобы соблюсти социальную дистанцию", - пояснил Шаров.

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Другие два варианта, как рассказал министр, - провести экзамены в родном учебном заведении каждого выпускника.

Но в таком случае, как уверен глава минобразования, это может спровоцировать коррупцию в школах и сделает результаты тестов недостоверными.

"Еще один вариант - обеспечить ученикам сдачу БАКа в онлайн режиме. Но такой способ тоже не лучший, поскольку в министерстве будет сложно установить, кто именно находится за компьютером и не помогает ли кто-то ученику в решении задач. Помимо этого у нас нет необходимого для такого сценария софта", - заявил министр.

Поэтому министр предлагает отменить экзамены в этом учебном году, соответствующий проект закона будет направлен на одобрение в правительство. Далее, если его одобрят, решение будет только за парламентом, куда направят проект закона.

В этом году сдать экзамены должны 17 459 выпускников.

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