Что ждет молдавских школьников в новом учебном году: полное расписание каникул

В Минобразования представили, как будет выглядеть учебный год 2020-2021, уточнив, как организуют процесс преподавания во всех общеобразовательных учреждениях страны.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Новый учебный год 2020-2021 в Молдове начнется 1 сентября. Министерство образования, культуры и исследований утвердило соответствующий план.

Структура нового учебного года выглядит следующим образом:

с 1 сентября по 24 декабря 2020 года - первый семестр;

с 11 января по 31 мая 2021-го - второй.

В течение года у учащихся будет несколько каникул:

зимние – с 25 декабря по 10 января (17 дней);

весенние – с 5 по 8 марта (4 дня);

пасхальные - с 1 по 10 мая (10 дней);

летние – для учащихся с I-VIII и X-XI с 1 июня по 31 августа (92 дня).

"Для выпускников IX и XII учебный год закончится 24 мая", - отметили в министерстве.

С 1 сентября у некоторых молдавских школьников появится обновленный предмет "Образование для общества". Его будут преподавать ученикам V-VII и X—XII классов.

"Продолжится обучение по обязательному модулю "Цифровое образование" в III классе. Предусмотрено 15 часов в рамках школьной дисциплины "Технологическое воспитание", - отметили в Минобразования.

Также продолжится образовательный процесс по модулю "Робототехника" в IV классе. Преподавать, как правило, будет учитель по дисциплине "Технологическое воспитание". Решение об этом примет администрация учебного заведения, у которого на балансе есть роботы.

"Будет применяться Методология критериального оценивания через дескрипторы по школьным дисциплинам гимназического и лицейского цикла: для V – VII и X-XII классов путем постепенного внедрения по дисциплине "Образование для общества"; во всех классах по предметам – "Музыкальное образование", "Изобразительное искусство", "Технологическое воспитание" и "Физическое воспитание".

Дескрипторы, как сказано в методологическом гиде, – это качественные критерии оценивания, которые описывают уровень сформированности умений ученика и позволяют определить степень их проявления (минимальную, среднюю, максимальную). Дескрипторы представляют собой операционные показатели, непосредственно наблюдаемые в достижениях учащихся, а также на уровне результатов и продуктов их конкретной деятельности.

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