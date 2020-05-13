Киловатты вместо бензина - в Молдове созданы десятки новых заправок

В республике были оборудованы и запущены в эксплуатацию десятки станций для зарядки электромобилей, проект реализован правительством совместно с Программой по развитию Организации Объединенных Наций.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Сразу 22 станции для зарядки электромобилей были запущены в эксплуатацию на главных трассах республики с 1 мая текущего года. Реализацию проекта частично профинансировало правительство Молдовы (36 тысяч долларов), остальные средства были выделены Программой по развитию ООН (порядка 56 тысяч долларов).

Зарядить электромобили теперь можно не только в Кишиневе и в Бельцах, но и в Оргееве, Криулянах, Дрокии, Бричанах, Новых Аненах, Комрате, Кагуле и других населенных пунктах страны.

"Запуск такого числа заправок для электромобилей - хорошая новость для их владельцев. А удобное расположение на трассах для заправок XXI века, скорость зарядки и простота в использовании - большое преимущество. В Молдове становится более удобно пользоваться электромобилем", - рассказал Юрий Гуменюк, один из тех автолюбителей, которые предпочитают этот экологический вид транспорта. © Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol Инновации в быту - в Кишиневе появятся станции зарядки электромобилей

До конца мая в рамках проекта будут запущены в эксплуатацию еще 8 таких таких станций, а в течение лета, с июня по конец августа, появятся еще 30 заправок для электромобилей. К концу года планируется довести общее число таких "зарядок" для "стальных коней" до 60-ти.

Это даст возможность автовладельцам из Украины и Румынии, предпочитающим электромобили обычным авто, беспрепятственно путешествовать по трассам национального значения Республики Молдова.

Предельная мощность одной из таких станций зарядки составляет 44 киловатта, а для того, чтобы электромобиль "насытился" током на 80 процентов и выше достаточно не более одного часа. Одновременно на такой станции может происходить зарядка сразу двух автомашин нового типа.

С развитием необходимой инфраструктуры в Молдове начало расти число электромобилей. За девять месяцев минувшего года в страну импортировали 200 единиц этого частного транспорта, общее же число электромобилей, зарегистрированных в республике, составляет 350 единиц.

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