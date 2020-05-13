Сладкие ягоды молдавского рынка - цены на сезонные лакомства в стране

На прилавках уже появилась клубника, выращенная в Молдове, а скоро можно будет приобрести раннюю отечественную черешню, однако позволить купить их могут себе немногие.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Несмотря на весенний недостаток витаминов и необходимость укрепления иммунитета в условиях мировой пандемии короанвируса нового типа, многие граждане нашей страны не могут побаловать себя и близких сезонными ягодами, поскольку цены на них "кусаются".

После того, как в конце апреля на прилавках супермаркетов республики появилась клубника, выращенная молдавскими производителями, граждане остались в "невольном удивлении" от цен за килограмм на нее. Ягоду реализуют по 70-80 леев за кило в зависимости от сети магазинов. © Sputnik / Irina Leahova Останется ли Молдова без ягод, фруктов и зерна в этом году - подробности

Однако сейчас в магазинах появляется молодая черешня ранних сортов, многие жители городов республики просто ахнули, когда увидели цены на нее. За килограмм этой ягоды продавцы просят по 90-100 леев за килограмм.

В предыдущие сезоны черешню молдавские сельхозпроизводители продавали в разы дороже, а причина такому скачку цен - неурожай, вызванный весенним неустойчивым характером погоды и прошедшими заморозками.

Весь первый и небогатый урожай черешни ранних сортов в таких условиях пойдет лишь на внутренний рынок, на экспорт производители пустят сорта, которые вызреют в начале июня.

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