В Гагаузии обозначили населенные пункты, где продолжится процесс газификации

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Продолжение процесса газификации населенных пунктов Гагаузии обсудили глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан и башкан автономии Ирина Влах.

Как сообщила Влах, предусматривается расширение газораспределительной инфраструктуры в селе Дезгинжа.

"Данный объект по развитию сети планируется включить в инвестиционный план предприятия на текущий год при его корректировке", - отметила башкан на своей странице в Facebook.

По ее словам, в процессе обсуждения с местными органами власти находится и вопрос развития газораспределительной инфраструктуры в муниципиях Комрат и Чадыр-Лунга, а также селах Копчак, Гайдары и Ферапонтьевка.

"Отдельно рассмотрен вопрос по газификации субзоны "Чадыр-Лунга" свободной экономической зоны "Валканеш". В зависимости от степени готовности проектно-сметной документации и результатов расчетов экономической эффективности, данные объекты планируются включить в инвестиционный план АО "Молдовагаз" в последующие периоды", - пояснила Влах.

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