В Бельцах орудуют цветочные воры - рассаду крадут прямо с клумб

В условиях чрезвычайного положения, введенного в Молдове из-за опасности распространения коронавируса, в северной столице республики нашлись те, кто пытается извлечь выгоду от безлюдности на улицах города.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Пока многие в Молдове сидят в условиях самоизоляции из-за опасности распространения коронавируса нового типа, в Бельцах некоторые ловко пользуются этой ситуацией. Высаженную рассаду крадут прямо из клумб у примэрии муниципия. Об этом местному бельцкому телеканалу заявил вице-примар города Николай Григоришин.

По словам представителя администрации муниципалитета, в первую же ночь после высадки неизвестные унесли с собой все цветы, высаженные накануне, выкопав их с корнями. © Sputnik / Osmatesco Жизнь и цветы - как гражданин Молдовы поразил мировое сообщество

В северной столице Молдовы проходит масштабная кампания по украшению цветами и декоративными растениями территорий парков, скверов, других общественно-значимых мест.

В этой связи представители администрации города обратились к жителям с просьбой ценить труд муниципальных служб и средства, затраченные на благоустройство и красоту в северной столице республики.

В Молдове граждане не раз совершали такие, вызывающие поступки. В частности, в октябре минувшего года у флагштоков, установленных на архитектурной композиции у северного въезда в Гагаузию, украли цветы, высаженные на клумбах.

Флагштоки и стела у северного въезда в автономию считаются одним из символов Гагаузии, здесь часто останавливаются туристы, чтобы сфотографироваться на память.

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