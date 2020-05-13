Новый антирекорд: в Молдове подтверждены 252 случая инфицирования COVID-19

В результате проведения тысячи 86 проб, в республике зарегистрирована самая высокая среднесуточная вспышка COVID-19 за май.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. За сутки в Молдове лабораторно подтверждены еще 252 случая инфицирования коронавирусом нового типа. Такие данные озвучил на брифинге в среду премьер-министр страны Ион Кику.

Глава кабмина сообщил, что вспышка инфекции зарегистрирована в социальном учреждении для людей с ограниченными возможностями в селе Бэдичень Сорокского района, где коронавирусом заразились, как сотрудники, так и постояльцы, нуждающиеся в медицинской помощи.

"Обстоятельства вспышки заболеваемости в этом социальном учреждении в четверг предстоит расследовать специальной комиссии. В других населенных пунктах страны речь идет о локальных случаях заражения", - сообщил премьер. © Sputnik / Кирилл Каллиников Количество излечившихся от коронавируса в Молдове превысило две тысячи

Так, за сутки в Кишиневе зарегистрировали 63 случая инфицирования, в приднестровском регионе - 39 случаев, в Кагуле - 14, в Бельцах - 13, в Чадыр-Лунге - 10, в Басарабяске - 8, в Каушанах - 7, Тараклии - 5, в Штефан-Водэ - 4, в Фэлештах и Унгенах - по 3 случая.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19 скончались еще три человека. У всех пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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