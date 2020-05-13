19:18 13 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.47
  • USD17.97
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.67
Поиск
Коронавирус.

Новый антирекорд: в Молдове подтверждены 252 случая инфицирования COVID-19

© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1071)
410 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200513/30236290/dannye-minzdrava-podtverzhdeno--novykh-sluchaev-infitsirovaniya-covid-19.html

В результате проведения тысячи 86 проб, в республике зарегистрирована самая высокая среднесуточная вспышка COVID-19 за май.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. За сутки в Молдове лабораторно подтверждены еще 252 случая инфицирования коронавирусом нового типа. Такие данные озвучил на брифинге в среду премьер-министр страны Ион Кику. 

Глава кабмина сообщил, что вспышка инфекции зарегистрирована в социальном учреждении для людей с ограниченными возможностями в селе Бэдичень Сорокского района, где коронавирусом заразились, как сотрудники, так и постояльцы, нуждающиеся в медицинской помощи. 

"Обстоятельства вспышки заболеваемости в этом социальном учреждении в четверг предстоит расследовать специальной комиссии. В других населенных пунктах страны речь идет о локальных случаях заражения", - сообщил премьер. 
Стойка с одноразовыми медицинскими масками и бахилами
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Количество излечившихся от коронавируса в Молдове превысило две тысячи

Так, за сутки в Кишиневе зарегистрировали 63 случая инфицирования, в приднестровском регионе - 39 случаев, в Кагуле - 14, в Бельцах - 13, в Чадыр-Лунге - 10, в Басарабяске - 8, в Каушанах - 7,  Тараклии - 5, в Штефан-Водэ - 4, в Фэлештах и Унгенах - по 3 случая.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19 скончались еще три человека. У всех пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1071)

По теме

Пресс-секретаря президента России госпитализировали с коронавирусом
Коронавирус наносит удар за ударом по вооруженным силам США - видео
Турция не станет закрываться для туристов из-за коронавируса
Количество излечившихся от коронавируса в Молдове превысило две тысячи
Теги:
эпидемия, случаи, Молдова, коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Микки Маус и друзья снова принимают гостей в шанхайском Диснейленде
Нельзя использовать ситуацию с пандемией COVID-19 для сведения геополитических счетов – Лавров
Нельзя использовать ситуацию с пандемией для сведения геополитических счетов
Инфографика: Цена литра бензина
Сколько стоит литр топлива в разных странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться