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Правительство утвердило кандидатуры 7 послов Молдовы в других странах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200513/30236582/kadrovyy-vopros-v-pravitelstve-moldova-poyavilos-7-novykh-poslov.html

Кадровые вопросы коснулись состава дипломатического корпуса: кабинет министров утвердил кандидатуры послов республики сразу в нескольких странах.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Члены правительства на очередном заседании в среду утвердили ряд кадровых перестановок.

Кабмин 2020
© Sputnik / Moldova
Как выглядит обновленный состав кабмина Молдовы

Так, Адриан Роша назначен на пост посла Молдовы в Латвии, Александр Кодряну возглавит дипмиссию в Чехии, Анатол Чебук – в Болгарии, Алексей Крокан - в Португалии, Игорь Бодю – в Польше, Лариса Микулец – в Республике Ирландия, а Анатолия Урекяну – в Италии.

Теперь президент Молдовы должен утвердить предложенные кабмином кандидатуры на посты глав дипмиссий республики за границей.

На этом же заседании правительства утверждена отставка Юлии Петуховой, которая занимала должность вице-директора Агентства по инвестициям. Петухова подала заявление об уходе по собственному желанию.

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