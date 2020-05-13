Правительство утвердило кандидатуры 7 послов Молдовы в других странах

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Члены правительства на очередном заседании в среду утвердили ряд кадровых перестановок.

Так, Адриан Роша назначен на пост посла Молдовы в Латвии, Александр Кодряну возглавит дипмиссию в Чехии, Анатол Чебук – в Болгарии, Алексей Крокан - в Португалии, Игорь Бодю – в Польше, Лариса Микулец – в Республике Ирландия, а Анатолия Урекяну – в Италии.

Теперь президент Молдовы должен утвердить предложенные кабмином кандидатуры на посты глав дипмиссий республики за границей.

На этом же заседании правительства утверждена отставка Юлии Петуховой, которая занимала должность вице-директора Агентства по инвестициям. Петухова подала заявление об уходе по собственному желанию.

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