Российские эпидемиологи о первых впечатлениях от COVID-центров Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая – Sputnik. Представители Роспотребнадзора, прибывшие в Приднестровье с визитом, отметили высокий уровень проведения дезинфекционных мероприятий, а также хорошее качество работы медперсонала. Об этом они рассказали на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.
"Российские эпидемиологи также подчеркнули ярко выраженную заинтересованность медиков и иных задействованных в антикоронавирусной практике работников, в результативности их самоотверженного труда", - подчеркнули в пресс-службе приднестровского лидера.
"Внимание и поддержка российских специалистов крайне важны для приднестровцев. Обмен опытом в новых для мирового сообщества условиях борьбы с малоизученным вирусом очень значим", - заметил Красносельский.
Участники встречи обменялись мнениями, рекомендациями и предложениями. Работа представителей Роспотребнадзора на территории Приднестровья продолжается.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, больше известная как Роспотребнадзор, действует при Правительстве РФ. Помимо прочих в функции службы входит разработка и утверждение государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также надзор их исполнения. В условиях пандемии Роспотребнадзор активно вовлечен в антикоронавирусную деятельность.
Рабочий визит в Приднестровье делегации российских эпидемиологов продлится около недели.
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