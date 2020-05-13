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Медицинский персонал инфекционной больницы Норк

Российские эпидемиологи о первых впечатлениях от COVID-центров Приднестровья

© Sputnik / Asatur Yesayants
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1071)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200513/30236846/rossiyskie-epidemiologi-o-pervykh-vpechatleniyakh-ot-covid-tsentrov-pridnestrovya.html

С визитом в регионе находятся представители Роспотребнадзора, они уже посетили несколько медицинских учреждений.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая – Sputnik. Представители Роспотребнадзора, прибывшие в Приднестровье с визитом, отметили высокий уровень проведения дезинфекционных мероприятий, а также хорошее качество работы медперсонала. Об этом они рассказали на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

"Российские эпидемиологи также подчеркнули ярко выраженную заинтересованность медиков и иных задействованных в антикоронавирусной практике работников, в результативности их самоотверженного труда", - подчеркнули в пресс-службе приднестровского лидера.

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© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
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Российские врачи уже побывали на нескольких объектах. Общались с приднестровскими коллегами. Цель их визита – оценка положения дел в регионе и эффективности мер, принимаемых в рамках борьбы с COVID-19, оказание консультационной помощи.

"Внимание и поддержка российских специалистов крайне важны для приднестровцев. Обмен опытом в новых для мирового сообщества условиях борьбы с малоизученным вирусом очень значим", - заметил Красносельский.

Участники встречи обменялись мнениями, рекомендациями и предложениями. Работа представителей Роспотребнадзора на территории Приднестровья продолжается.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, больше известная как Роспотребнадзор, действует при Правительстве РФ. Помимо прочих в функции службы входит разработка и утверждение государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также надзор их исполнения. В условиях пандемии Роспотребнадзор активно вовлечен в антикоронавирусную деятельность.

Рабочий визит в Приднестровье делегации российских эпидемиологов продлится около недели.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1071)

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Теги:
коронавирус, эпидемиологи, Приднестровье


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