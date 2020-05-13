Кику: кабмин Молдовы не станет продлевать режим чрезвычайного положения

Премьер-министр Молдовы Ион Кику отметил, что ранее введенные в стране ограничения не будут сняты на первом этапе.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику заявил, что правительство не будет выдвигать инициативу о продлении режима чрезвычайного положения из-за COVID-19.

"Этот режим истекает 15 мая. Мы не будем предлагать продлевать его", - сказал Кику на заседании правительства в среду.

По его словам, несмотря на то, что режим ЧП истекает, это не значит, что будут сняты все ограничения.

"Необходимо понимать, что вирус никуда не ушел. У нас есть довольно много новых подтвержденных случаев. Радуемся динамике числа выздоровевших, но у нас регистрируются новые случаи. Нужна максимальная бдительность со стороны государства и граждан", - сказал глава правительства.

Он обратил внимание, что власти будут максимально транспарентны и будут оповещать общественность о дальнейших шагах.

В республике до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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