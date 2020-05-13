16:10 13 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.47
  • USD17.97
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.67
Поиск
Срочно:
Ион Кику

Кику: кабмин Молдовы не станет продлевать режим чрезвычайного положения

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
118 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200513/30236887/Kiku-kabmin-Moldovy-ne-nameren-prodlevat-rezhim-chrezvychaynogo-polozheniya.html

Премьер-министр Молдовы Ион Кику отметил, что ранее введенные в стране ограничения не будут сняты на первом этапе.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику заявил, что правительство не будет выдвигать инициативу о продлении режима чрезвычайного положения из-за COVID-19.

"Этот режим истекает 15 мая. Мы не будем предлагать продлевать его", - сказал Кику на заседании правительства в среду.

По его словам, несмотря на то, что режим ЧП истекает, это не значит, что будут сняты все ограничения.

"Необходимо понимать, что вирус никуда не ушел. У нас есть довольно много новых подтвержденных случаев. Радуемся динамике числа выздоровевших, но у нас регистрируются новые случаи. Нужна максимальная бдительность со стороны государства и граждан", - сказал глава правительства.

Он обратил внимание, что власти будут максимально транспарентны и будут оповещать общественность о дальнейших шагах.

В республике до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Президент Молдовы рассказал, что ждет страну после 15 мая
Как изменятся расчеты в квитанциях за электроэнергию в мае - подробности


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Микки Маус и друзья снова принимают гостей в шанхайском Диснейленде
Нельзя использовать ситуацию с пандемией COVID-19 для сведения геополитических счетов – Лавров
Нельзя использовать ситуацию с пандемией для сведения геополитических счетов
Инфографика: Цена литра бензина
Сколько стоит литр топлива в разных странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться