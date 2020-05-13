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Медицинские работники готовят отделение реанимации новой больницы

В Молдове предложили по-другому оплачивать работу медперсонала

© AFP 2020 / YURI KADOBNOV
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200513/30236897/v-moldove-predlozhili-po-drugomu-oplachivat-rabotu-medpersonala.html

Правительство республики приняло на заседании в среду законопроект, согласно которому предлагается увеличить базовую ставку оплаты работы медперсонала из-за нехватки таких кадров в больницах и медцентрах республики.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Кабинет министров Молдовы единогласно утвердил законопроект, согласно которому предлагается повысить базовую ставку оплаты труда для обслуживающего персонала в больницах и поликлиниках страны.

Такую меру министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну назвала необходимой, поскольку, по ее словам, в медучреждениях не хватает таких специалистов.
Врач. Архивное фото
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
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Чиновница предложила внести изменения в закон о "Единой системе выплаты зарплат в бюджетном секторе" так, чтобы базовая ставка для медперсонала в нем была повышена с 0,25 до 0,5 процента.

"Такие меры поспособствуют привлечению специалистов в этот сектор", - отметила Думбрэвяну.

Глава кабмина Ион Кику подчеркнул, что среди граждан, работающих в этом секторе в медицинских учреждениях, законопроект был долгожданным. Далее документ направят на рассмотрение в парламент Молдовы.

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Теги:
оплата, персонал, работники, медицина


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