В Молдове предложили по-другому оплачивать работу медперсонала

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Кабинет министров Молдовы единогласно утвердил законопроект, согласно которому предлагается повысить базовую ставку оплаты труда для обслуживающего персонала в больницах и поликлиниках страны.
Такую меру министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну назвала необходимой, поскольку, по ее словам, в медучреждениях не хватает таких специалистов.
Чиновница предложила внести изменения в закон о "Единой системе выплаты зарплат в бюджетном секторе" так, чтобы базовая ставка для медперсонала в нем была повышена с 0,25 до 0,5 процента.
"Такие меры поспособствуют привлечению специалистов в этот сектор", - отметила Думбрэвяну.
Глава кабмина Ион Кику подчеркнул, что среди граждан, работающих в этом секторе в медицинских учреждениях, законопроект был долгожданным. Далее документ направят на рассмотрение в парламент Молдовы.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>