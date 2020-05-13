В Молдове предложили по-другому оплачивать работу медперсонала

Правительство республики приняло на заседании в среду законопроект, согласно которому предлагается увеличить базовую ставку оплаты работы медперсонала из-за нехватки таких кадров в больницах и медцентрах республики.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Кабинет министров Молдовы единогласно утвердил законопроект, согласно которому предлагается повысить базовую ставку оплаты труда для обслуживающего персонала в больницах и поликлиниках страны.

Чиновница предложила внести изменения в закон о "Единой системе выплаты зарплат в бюджетном секторе" так, чтобы базовая ставка для медперсонала в нем была повышена с 0,25 до 0,5 процента.

"Такие меры поспособствуют привлечению специалистов в этот сектор", - отметила Думбрэвяну.

Глава кабмина Ион Кику подчеркнул, что среди граждан, работающих в этом секторе в медицинских учреждениях, законопроект был долгожданным. Далее документ направят на рассмотрение в парламент Молдовы.

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