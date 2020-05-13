Судей в Молдове предложили приравнять к простым гражданам – подробности

На заседании правительства Молдовы обсудили и одобрили законопроект об увеличении возрастного порога выхода на пенсию для молдавских судей.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Кабинет министров Молдовы одобрил поправки в статью 32 "Закона о статусе судей", согласно которым предложено поэтапно увеличивать возрастной порог выхода на пенсию для работников системы юстиции.

Представила документ министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. Целью такого нововведения, по словам министра, стало нивелирование условий выхода на пенсию для судей и граждан, работающих по другим специальностям.

"Проект предусматривает поэтапное увеличение возрастного порога выхода молдавских судей на пенсию с 1 июля текущего года. Возрастной порог для работников системы юстиции ежегодно будет возрастать на 6 месяцев, начиная с нынешнего показателя в 50 лет, заканчивая 63 годами – когда на пенсию выходит большинство рядовых граждан", - уточнила чиновница. © Sputnik / Osmatesco Волницкий: на судей КС не должен влиять политический фактор

Думбрэвяну также подчеркнула, что общий трудовой стаж граждан, ныне являющихся судьями, должен быть стандартным – 34 года, из которых 15 лет необходимо проработать в органах юстиции.

В свою очередь, министр юстиции Фадей Нагачевский поприветствовал такой проект поправок в действующее законодательство, отметив, что такие меры поспособствуют оздоровлению всей системы юстиции в целом.

Законопроект был одобрен членами правительства Молдовы единогласно.

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