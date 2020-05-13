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Молоток судьи

Судей в Молдове предложили приравнять к простым гражданам – подробности

© AP Photo / Charlie Neibergall
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200513/30237212/sudey-v-moldove-predlozhili-uravnyat-s-prostymi-grazhdanami-podrobnosti.html

На заседании правительства Молдовы обсудили и одобрили законопроект об увеличении возрастного порога выхода на пенсию для молдавских судей.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Кабинет министров Молдовы одобрил поправки в статью 32 "Закона о статусе судей", согласно которым предложено поэтапно увеличивать возрастной порог выхода на пенсию для работников системы юстиции.

Представила документ министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. Целью такого нововведения, по словам министра, стало нивелирование условий выхода на пенсию для судей и граждан, работающих по другим специальностям.

"Проект предусматривает поэтапное увеличение возрастного порога выхода молдавских судей на пенсию с 1 июля текущего года. Возрастной порог для работников системы юстиции ежегодно будет возрастать на 6 месяцев, начиная с нынешнего показателя в 50 лет, заканчивая 63 годами – когда на пенсию выходит большинство рядовых граждан", - уточнила чиновница.
Игорь Волницкий
© Sputnik / Osmatesco
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Думбрэвяну также подчеркнула, что общий трудовой стаж граждан, ныне являющихся судьями, должен быть стандартным – 34 года, из которых 15 лет необходимо проработать в органах юстиции.

В свою очередь, министр юстиции Фадей Нагачевский поприветствовал такой проект поправок в действующее законодательство, отметив, что такие меры поспособствуют оздоровлению всей системы юстиции в целом.

Законопроект был одобрен членами правительства Молдовы единогласно.

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Теги:
пенсия, возраст, Молдова, судьи


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