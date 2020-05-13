Правительство Молдовы настаивает на дисциплинарной проверке судьи КС

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Члены правительства Молдовы решили обратиться в Конституционный суд страны с просьбой инициировать дисциплинарную проверку в отношении судьи Николае Рошки. Соотвествующее решение принято на заседании кабмина в среду. Поводом для этого стало заявление служителя Фемиды, озвученное на слушаниях по российскому кредиту.
"КС назначило рассмотрение запросов (по российскому кредиту - ред.) на 7 мая. На заседании Конституционного суда, на этапе представления аргументов представителем правительства Фадеем Нагачевским, судья Николае Рошка ответил репликой Нагачевскому. В частности судья КС Николае Рошка заявил: "Мы не умерли после того, как пропал миллиард из государтсвенного бюджета, и не умрем без этих 200 миллионов", - отмечено в тексте проекта-постановления правительства.
Там также уточняется, что на этапе заключительного слова председатель КС Домника Маноле отказалась обсудить это заявление судьи по запросу депутата-социалиста Василия Боли, а после этого члены инстанции удовлетворили запросы оппозиции по вопросу кредита.
Согласно законодательству, судьи КС должны воздерживаться от высказывания своего мнения по рассматриваемому вопросу, а также от пропагандистских и политических заявлений во время слушаний, заявил министр юстиции Фадей Нагачевский на заседании правительства в среду.
"Учитывая специфику КС мы обращаемся, чтобы они высказались насколько это адекватно, чтобы член Конституционного суда до рассмотрение вопроса по существу занимался пропагандой и высказывался по рассматриваемому случаю", - сказал Нагачевский.
Премьер Ион Кику отметил, что "подобные заявления, по мнению автора обращения, не вписываются в допустимые рамки".
"Мы, конечно, подчинимся решению Конституционного суда по поводу этого обращения", - добавил он.
Скандал с кредитом
Соглашение о займе у России 200 миллионов евро парламент Молдовы ратифицировал 23 апреля. Однако за несколько часов до заседания пленума оппозиция подала запрос о неконституционности договора.
Вечером того же дня в Конституционном суде изменилось руководство – председателя КС Владимира Цуркана, выдвиженца социалистов, сменила представительница Платформы "DA" Домника Маноле. Уже в новом составе КС приостановил действие закона о ратификации документа.
В КС посчитали необходимым приостановить соглашение в связи с тем, что после его вступления в силу не будет возможности изучить конституционность нормы.
Затем, 27 апреля, еще две парламентские группы – фракция Платформы DA и группа Pro Moldova – обратились в КС с различными запросами. Первые оспорили законопроект о ратификации соглашения с Россией о займе, как это сделала ранее фракция PAS. А вторые запросили суд растолковать конституционность "некоторых процедур, связанных с утверждением поправок к государственному бюджету".
Уже 7 мая Конституционный суд признал неконституционным соглашение с Россией о займе в 200 миллионов евро.
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Вместе с договором, КС также признал неконституционным решение правительства о начале переговоров с РФ, утверждении проекта ратификации соглашения, а также непосредственно закона о ратификации, утвержденного парламентом.
Президент Молдовы Игорь Додон позже отметил, что решение о неконституционности российского кредита, принятое КС, - крайне опасный прецедент в отношении международных соглашений, которые республика подписала или подпишет, в том числе политические соглашения.
Позиция России
Решение Конституционного суда Молдовы признать неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении Кишиневу кредита является политизированным. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД РФ.
Он отметил, что Россия действительно желала помочь Молдове. "Наше желание помочь близкой нам Молдове является искренним, особенно когда она переживает экономические трудности, которые усугубились ситуацией с коронавирусом. Очень жаль, что в этой стране находятся политики, которые - вероятно, не без подсказки извне - ставят собственные политические амбиции выше реальных потребностей молдавских граждан", - добавил Руденко.
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