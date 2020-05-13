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Правительство решило - экзаменов в школах Молдовы в 2020-м году не будет

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200513/30237385/pravitelstvo-reshilo-ekzamenov-na-stepen-bakalavriata-ne-budet.html

Министерство образования, культуры и исследований предложило отменить в текущем году экзамены на степень бакалавра, а также для учеников 9-х классов, заканчивающих гимназии.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований выступило с инициативой об отмене экзаменов на степень бакалавра. Основной причиной такого решения стала опасность распространения вируса нового типа COVID-19 и необходимость защиты здоровья лицеистов и гимназистов от потенциальной угрозы.

Министр образования Игорь Шаров, представивший законопроект, заявил, что выходом из ситуации станет выдача свидетельств об окончании гимназии выпускникам 9-х классов на основании среднегодовых оценок по всем предметам за три года (с 7 по 9 классы).
© Sputnik / Илья Питалев
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Та же процедура будет предусмотрена и для учеников 12-х классов лицеев, которым будут выдавать дипломы на степень бакалавра на основании средних оценок по всем предметам за 3 года.

Министр уточнил, что эта процедура будет касаться тех выпускников лицеев, которые были ранее допущены к экзамену и имеют средние оценки по предметам выше 5 баллов.

"Документы будут выданы для того, чтобы выпускники лицеев могли поступить в вузы и средне-специальные образовательные учреждения страны. Для тех, кто заканчивает колледжи оценки по предметам будут рассчитываться также – средняя по каждому из них за 3 года обучения", - уточнил Шаров.

В профильном министерстве считают этот вариант – единственно возможным в ситуации с опасностью распространения коронавируса среди молодых людей.

Глава кабмина Ион Кику уточнил, что такое решение правительства является вынужденным, однако риск подвергать здоровье детей опасности становится главным аргументом в его принятии.

В результате члены кабмина единогласно проголосовали за одобрение законопроекта об отмене экзаменов в гимназиях и лицеях страны. Далее проект закона должен рассмотреть парламент республики.

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Теги:
экзамен, отмена, бакалавр


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