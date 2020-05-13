Правительство Молдовы продлило запрет на экспорт ряда товаров

Запрет на экспорт медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих средств ввели еще в марте в целях обеспечения внутренних потребностей Республики Молдова этими товарами.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Правительство Молдовы продлило до 15 июня запрет на экспорт медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих средств. Такое решение принято на заседании кабмина в среду.

В пояснительной записке к документу указано, что проект разработан для предотвращения распространения на территории Молдовы COVID-19 и роста числа подтвержденных случаев.

"В целях обеспечения внутренних потребностей Республики Молдова решением от 11 марта правительство запретило до 15 апреля 2020 года экспорт медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих средств. Решением кабмина от 10 апреля сроки ограничений на экспорт этих товаров продлили до 15 мая 2020-год", - пояснил вице-премьер, глава Минфина Сергей Пушкуца.

По его словам, учитывая, что вирус продолжает распространяться по территории Молдовы, а число лабораторным путем подтвержденных случаев растет, предложено продлить эти ограничения до 10 июня 2020 этого года.

"В зависимости от изменений ситуации правительство может вернуться к периоду действия этого ограничения в целях его продления или снятия", - добавил Пушкуца.

В республике объявлен красный код и до 15 мая действует чрезвычайное положение из-за коронавируса. Молдавский премьер Ион Кику отметил, что правительство на намерено настаивать на продлении режима ЧП, но это не значит, что после 15 мая все введенные ранее ограничения будут сняты.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova